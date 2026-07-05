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Χιλιάδες φίλθλοι περίμεναν για να υποδεχθούν τους «ήρωες» του Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο.

Το Πράσινο Ακρωτήριο, παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή με 3-2 στην παράταση για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, αποχώρησε από τη διοργάνωση έχοντας κερδίσει τη συμπάθεια των φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για τους δικούς τους όμως, ανθρώπους οι παίκτες της εθνικής ομάδας λογίζονται πλέον ως εθνικοί ήρωες.

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Αυτό αποδείχθηκε σήμερα το μεσημέρι κατά την επιστροφή της αποστολής στην πρωτεύουσα Πράια.

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Χιλιάδες φίλθλοι περίμεναν για να υποδεχθούν τους «ήρωες» του Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο.

Μάλιστα πριν κατέβουν τα σκαλοπάτια του αεροπλάνου υπάλληλος του αεροδρομίου γονάτισε και υποκλίθηκε στους παίκτες της εθνικής, δίνοντας το σύνθημα ο αερολιμένας να μετατραπεί σε ποδοσφαιρική κερκίδα.