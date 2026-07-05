Ευρύ κάλεσμα στην κοινωνία και τους πολίτες είχε απευθύνει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το πρώτο της φεστιβάλ διοργανώνει η Πλεύση Ελευθερίας σήμερα, μια ημέρα με διπλό συμβολισμό, σύμφωνα με την πρόεδρο του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας ενώ είναι και η επέτειος του δημοψηφίσματος του 2015.

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Ευρύ κάλεσμα στην κοινωνία και τους πολίτες είχε απευθύνει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης του 1ου Φεστιβάλ Ελευθερίας (Freedom Festival).

Υπενθυμίζεται πως η σχετική συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ και έδωσε το σύνθημα, όπως ανέφεραν τα στελέχη, για «μια νέα πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό τόπο συνάντησης, δημιουργίας και διαλόγου».

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Η πρεμιέρα του φεστιβάλ είναι για σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 και ώρα 20.00 στο Μεγάλο Θέατρο στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. Η ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με την Πλεύση Ελευθερίας, φέρει διπλό συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τα 10α γενέθλια της Πλεύσης και με την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και του «ΌΧΙ» του 61,3%.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη μεγάλη της ικανοποίηση για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «είχαμε μία πραγματικά διαδραστική, πρωτοποριακή, δημιουργική, ασυνήθιστη και γεμάτη εκπλήξεις, συνέντευξη Τύπου. Ήταν event η συνέντευξη τύπου που είχαμε με τον Jo Di».

Στάθηκε ιδιαίτερα και «στο βαθύ πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα που θα έχει το φεστιβάλ», σημειώνοντας πως η εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ συνοδεύτηκε «από πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις από τον Νίκο Κωνσταντόπουλο για την Δημοκρατία, και την Συντακτική Συνέλευση για το νέο Σύνταγμα, που θα συζητήσουμε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ελευθερίας».

Κεντρικός προσκεκλημένος και οικοδεσπότης της βραδιάς των εγκαινίων είναι ο γνωστός δημιουργός Jo Di, ο οποίος θα παρουσιάσει μια ανατρεπτική μουσική παράσταση με τον άκρως προκλητικό τίτλο «”Αϊ σιχτίρ” στην εξουσία». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «το ομώνυμο τραγούδι-πρόσκληση ξετυλίγει την ιστορία από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 μέχρι σήμερα, μέσα από τη ματιά όσων συνεχίζουν να αντιστέκονται και να ονειρεύονται κόντρα στο σύστημα».