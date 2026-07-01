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Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από δύο ώρες που το δικαστήριο είχε διακόψει για να περιμένει την άφιξη της κ. Κωνσταντοπούλου.

Απερίγραπτη ένταση επικράτησε στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας μεταξύ της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου και δικηγόρων οικογενειών θυμάτων.

Οι τόνοι ανέβηκαν τόσο, που η ένταση συνεχίστηκε και στο περιθώριο της διακοπής από την έδρα.

Π. Ασλανίδης: «Χάσαμε τα παιδιά μας, είναι ασέβεια»

Ολα ξεκίνησαν όταν, λίγο μετά τις 10:30 η Πρόεδρος αποφάσισε να διακόψει επί δίωρο τη συνεδρίαση, προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στη Λάρισα η κ. Κωνσταντοπούλου, καθώς συνεργάτης της ενημέρωσε την έδρα για την καθυστέρηση της δικηγόρου.

Όταν η έδρα ανέβηκε μετά τη διακοπή ο πατέρας του Δημήτρη, Παύλος Ασλανίδης απηύθυνε στην έδρα: «Είναι δυνατόν να περιμένουμε δύο ώρες συνήγορο; Είναι απαράδεκτο, κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε παιδιά».

Η πρόεδρος δεσμεύτηκε να μην επαναληφθεί.

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Χωρίς συνήγορο υπεράσπισης

Στο μεταξύ, αμέσως μετά τη διακοπή, ένας κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει δικηγόρο και ότι ανακαλεί τον διορισμό του. Μάλιστα, ζήτησε να του διορίσει το δικαστήριο με αυτεπάγγελτο διορισμό.

Η διαδικασία διακόπηκε λόγω αυτού του γεγονότος. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι και στο παρελθόν ο ίδιος κατηγορούμενος είχε θέσει το ίδιο θέμα. Συγγενείς θυμάτων δήλωσαν ότι επρόκειτο για μεθόδευση σε ότι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Βαριές εκφράσεις

Βαριές εκφράσεις μεταξύ συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 16ης δικασίμου της δίκης για τα Τέμπη.

Η ένταση σημειώθηκε μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου με τους δικηγόρους, Στέλλα Βαλάνη και Δημήτρη Σκαρίπα.

Έγινε λόγος για «διαδρομιστικές λογικές και πρακτικές».

Μετά από περίπου δέκα λεπτά, η ένταση αποκλιμακώθηκε. Όταν το δικαστήριο επανήλθε, διέκοψε για τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου.