«Ο Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση ότι η παράταξή του είναι θύμα. Που ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν;», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ως ύποπτη χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως πρέπει να εξεταστεί σοβαρό το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας.

«Είναι τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε κατά τη γνώμη μου και είναι κατάπτυστη η δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είχε δίπλα του τον κ. Χρυσοχοΐδη ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Marfin. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Marfin που προσπάθησαν να τη φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια», είπε αρχικά στο Mega η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε:

«Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις, σαν να γνωρίζει τους υπαιτίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις – εν γνώσει του – επιθέσεις πολιτικών αντιπάλων του. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Αυτά τα τρία πρόσωπα που υπήρξαν θύματα των επιθέσεων και ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνώριζε, δεν σηματοδοτούν εμβληματικούς στόχους. Δεν υπάρχει σημασιολογική έννοια. Ο Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση ότι η παράταξή του είναι θύμα. Που ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν; Που ξέρει ότι δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών; Στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από την παράταξή του μέσα, στις δικογραφίες για το Qatargate είναι μέσα, σε ένα σωρό δικογραφίες, στις πολεοδομίες. Μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Πού ξέρει ότι είναι πολιτικοί αντίπαλοι; Ο Μητσοτάκης προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος αθωώθηκε. Είχε καλέσει στο Μαξίμου τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Αυτές είναι προσπάθειες εργαλειοποίησης και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, πρέπει να πούμε αυτό που συμβαίνει».

Σε ερώτηση για το αν μπορεί όλο αυτό να αποτελεί προβοκάτσια, τόνισε: «Όχι μόνο δεν αποκλείεται η προβοκάτσια, κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί. Δεν μπορεί να λέει ο πρωθυπουργός και να λέει ότι είναι κάτι άλλο. Και αυτό δεν αλλάζει σε τίποτε την αμέριστη συμπαράσταση στους ανθρώπους που δέχθηκαν την επίθεση και φυσικά στη γυναίκα που έχασε τη μητέρα της».

«Ο Μητσοτάκης θέλει τον Τσίπρα για αντίπαλο»

Για τον Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Από το να παίζουν πλάνα του Τσίπρα στην οθόνη, να μπουν καλύτερα πλάνα από αυτή την «φοβερή» σύσκεψη που έκανε το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018 μετά το Μάτι, γνωρίζοντας ότι έχουν καεί 60-70 άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν 60-70 νεκροί – πλέον ξέρουμε ότι υπήρχαν 120 νεκροί – και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτε. Είναι εντυπωσιακό το ότι νομίζουν κάποιοι ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Δεν ξεχνάει ο κόσμος, κάποιοι ποντάρουν ότι ξεχνάει. Κάνουμε αγώνα να διαφημιστεί το φεστιβάλ μας, ο Τσίπρας διαφημίζεται από τον Οκτώβρη χωρίς να έχει κόμμα, χωρίς να έχει ακόμα βιβλίο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τον θέλει ο κ. Μητσοτάκης για αντίπαλο, είναι σαφές. Είναι του χεριού του, είναι εύκολος αντίπαλος γι’ αυτόν. Είναι εκείνος ο οποίος του έστρωσε το χαλί του Μητσοτάκη. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη μετά βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, με τους ηλεκτρονικούς και μη πλειστηριασμούς, τα funds, την καταστολή, την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το Μάτι κτλ. Μετά το Μάτι είναι οργιώδεις οι παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και οργιώδης η αναξιοκρατία. Ξεχνάει κάνεις που ο Τσίπρας έκανε την γυναικά του καθηγήτρια πανεπιστημίου με 3 φωτογραφικές τροπολογίες; Αυτό είναι αξιοκρατία; Ή που πλημμεληματοποίησε την έκθεση για το Μάτι που ήταν σε βαθμό κακουργήματος. Και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες».

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«Δεν τον λέω απλώς ψεύτη τον Τσίπρα, είναι πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας. Για το Μάτι θα έπρεπε να γίνει και εξεταστική και προανακριτική επιτροπή. Ποιος τον εξυπηρέτησε; Ο Μητσοτάκης. Έκανε εξεταστική και προανακριτική; Όχι. Εγώ τότε είχα κάνει μήνυση για κακούργημα στο Μάτι. Πήγε η μήνυση στη Βουλή, δεν έγινε τίποτα. ποιον διώκει ο Μητσοτάκης; Εμένα. Μου στήνει 3 δικογραφίες τη μέρα. Μου έρχονται βροχή οι δικογραφίες, και για το Μάτι τίποτα. Το δίκασαν σαν δήθεν πλημμέλημα, σαν ατύχημα. Και με την ίδια συνταγή προσπαθούν να δικάσουν για τα Τέμπη», συνέχισε.

Γιατί δεν θέλει ο Τσίπρας κανέναν από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Γιατί χρησιμοποίησε ό,τι μπορούσε, όπως στην περίπτωση του Φραπέ που του είπα ότι θα τον πετάξει η οικογένεια Μητσοτάκη σαν στυμμένη λεμονόκουπα. […] με αντίστοιχο τρόπο ο Τσίπρας αυτούς που κάποτε στηρίχθηκε σε αυτούς, τους πετάει σαν στυμμένη λεμονόκουπα, τους εξευτελίζει και τους ταπεινώνει. Δεν έχει κάνει ποτέ debate ο Τσίπρας, δεν μπορεί να σταθεί και γι’ αυτό παραιτήθηκε από την Βουλή και λέει κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό: να διαλυθεί η αντιπολίτευση, να παραιτηθούν οι βουλευτές και τότε θα τους δεχθεί. Αλλά ως τι; Είναι μια μεγάλη εξυπηρέτηση στον Μητσοτάκη».

«Αν πιάσει 20% ο Μητσοτάκης θα κάνει πάρτι, δεν νομίζω ότι θα το πετύχει»

«Τα δικά μας στοιχήματα έχουν να κάνουν με την κοινωνία, και να αλλάξουμε τη χώρα. Να αλλάξουμε αυτή την εγκληματική οργάνωση γιατί ο κόσμος στενάζει, βιώνει πολύ τραυματικά αυτό που συμβαίνει και βιώνει τραυματικά αυτή την συμπαιγνία: να διαλύεται η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση την ώρα που είναι στην πιο δύσκολη στιγμή του ο Μητσοτάκης. Άρα είναι μία τεράστια εξυπηρέτηση για τον Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε η Πλεύση Ελευθερίας. Είναι εμφανής η συμφωνία που έχουν Μητσοτάκης και Τσίπρας και πάνω και κάτω από το τραπέζι. Είναι οφθαλμοφανής η συμφωνία. Ο Τσίπρας έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο για το Μάτι δεν λέει τίποτε, κατηγορεί όλους τους συντρόφους του, και στην 7η σελίδα επαινεί τον Κων/νο Μητσοτάκη και την κόρη του Ντόρα Μπακογιάννη, που λέει ότι έχει κληρονομήσει το χάρισμα του πατέρα της. έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν πιστεύω ότι ανεβαίνει ο Μητσοτάκης αλλά πιστεύω ότι σίγουρα τον διευκολύνει ο Τσίπρας. Νομίζω ότι θα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης εάν πάρει 20%, δεν νομίζω ότι θα το πιάσει. Είναι σαφές ότι υπάρχει deal. Προσπαθούν να στήσουν έναν δικομματισμό από τα παλιά. Ο κόσμος έχει απορρίψει αυτόν τον δικομματισμό και τον Τσίπρα τον κατακρήμνισε. Και τον Μητσοτάκη το 24», τόνισε.

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