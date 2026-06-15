Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε τον διορισμό Βορίδη, διαμήνυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε από το περιστύλιο της Βουλής αλλά και με την παρέμβασή της κατά την έναρξη της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος ότι δεν θα νομιμοποιήσει την Προεδρία Βορίδη.

Κατηγόρησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «ύβρι κατά της Δημοκρατίας» και κατήγγειλε ως βαθύτατα αντιδημοκρατική και προβληματική την επιλογή του να τοποθετήσει στην Προεδρία της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, μια από τις κορυφαίες Επιτροπές της Βουλής, τον Μάκη Βορίδη, «ένα πρόσωπο γνωστό για την φασιστική του δράση και τις ρατσιστικές του θέσεις, που στην Κοινοβουλευτική αυτή περίοδο θα έπρεπε να είναι υπόδικο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που συνδέεται με όλα τα μεγάλα εγκλήματα που απασχόλησαν και απασχολούν την Βουλή σε αυτήν την περίοδο: Τέμπη - ΟΠΕΚΕΠΕ-υποκλοπές!] όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για ακραία προσβολή στη δημοκρατία και στη δημοκρατική λειτουργία και θεωρούμε άκρως προβληματικό και το γεγονός ότι δεν συμβουλεύονται συμμετέχοντας στο Προεδρείο τα 2 άλλα πρώην κυβερνητικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ », δήλωσε η Πρόεδρος της Πλεύσης. Ελευθερίας ενώ από το περιστύλιο της Βουλής σημέιωσε με έμφαση πως «Άλλη μία πρόκληση, άλλη μία προκλητική συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη προς τη Δημοκρατία και προς τους θεσμούς. Αναθεώρηση του Συντάγματος ποιον; Τον Μάκη Βορίδη. Τον πρώην Αρχηγό της Νεολαίας και Γραμματέα της ΕΠΕΝ, του κόμματος του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τον τύπο ο οποίος διαφημίζει όλα αυτά τα χρόνια τις αντιδημοκρατικές, ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αντιλήψεις του.

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»Εκείνον για το οποίο έχει διαβιβαστεί στην τωρινή Βουλή ογκωδέστατη ποινική δικογραφία της Εισαγγελίας και για να μην ελεγχθεί ποινικά, αφενός εκβίασε τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής, προειδοποιώντας ότι αν υπάρξει ποινικός έλεγχος του θα μιλήσει περισσότερο και αφετέρου απόλαυσε μια πρωτοφανούς διεργασίας συγκάλυψης, της γνωστής διαδικασίας που έγινε στο τέλος Ιουλίου του 2025, όπου ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ απουσίαζε: Οι μισοί δεν ψήφισαν ποτέ και οι άλλοι μισοί έστειλαν επιστολική ψήφο με την οποία καταψήφιζαν τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής και όλα αυτά αφού είχε παραιτηθεί από Υπουργός λόγω της διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας».

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε πως «πρόκειται για το πρόσωπο που έχει περιφρονήσει τους θεσμούς σε 3 υποθέσεις που απασχολούν τη σημερινή Βουλή: Την υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών, την υπόθεση του Εγκλήματος των Υποκλοπών, όπου και ο ίδιος ως παρακολουθούμενο πρόσωπο δεν έκανε τίποτε για την υπόθεση του εγκλήματος και, βέβαια, την υπόθεση του Εγκλήματος και Σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρόσωπο που πριν από λίγες μέρες έλεγε προκλητικά ότι νομιμοποιείται εθνικό κράτος-ευνομούμενη πολιτεία, να βυθίζει βάρκες με δύσμοιρους ανθρώπους που αναζητούν ζωή και ένα καλύτερο μέλλον μακριά από πολέμους και καταδιώξεις.

»Αυτό το πρόσωπο έχρισε ο κ. Μητσοτάκης Πρόεδρο μιας κορυφαίας στο Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Και αυτή η τοποθέτηση, αυτός ο διορισμός, είναι ενδεικτικός του πώς αντιμετωπίζει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το Σύνταγμα».

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως «η Πλεύση Ελευθερίας αρνείται να νομιμοποιήσει αυτήν την ακραία περιφρόνηση του Συντάγματος και της Δημοκρατίας. Αρνείται να φωνάζει «κύριο Πρόεδρο» της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, το πρόσωπο που ανοιχτά έχει καταφερθεί στη Δημοκρατία. Το πρόσωπο που με φασιστικές επιθέσεις στα φοιτητικά του χρόνια κηλίδωσε τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Είναι περιώνυμες και ιδιώτες οι διαγραφές του από τη Νομική Αθηνών για τη φασιστική του δράση και η μήνυση που εισηγήθηκε η ΕΦΕΕ να κατατεθεί εναντίον του, επίσης για φασιστικές, βίαιες επιθέσεις. Απορώ πώς πραγματικά τα δημοκρατικά κόμματα της Αντιπολίτευσης δέχονται αυτόν τον ακραίο εκφυλισμό.

»Η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμπράξει σε κάτι τέτοιο. Αυτό το δήλωσα και διαρκώς της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Και, βεβαίως, επειδή η δική μας σχέση με το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία είναι ζωντανή, τις επόμενες ημέρες και συνεχώς, θα απευθυνόμαστε ανοιχτά στους πολίτες, όχι μόνο με τις προτάσεις μας για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά και με την κεντρική κορυφαία πρότασή μας για την αναζωογόνηση της Δημοκρατίας, με δημοκρατικές διαδικασίες συμμετοχής, με κοινωνική πρωτοβουλία νομοθέτησης, με κοινωνική πρωτοβουλία διαφάνειας και, βεβαίως, με δεσμευτικές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες δημοψηφισμάτων. Πιστεύουμε ότι αυτή η πορεία που ξεκινάμε είναι εκείνη που θα οδηγεί και στην επιβεβλημένη διαδικασία μιας Συντακτικής Συνέλευσης, όπου ο ίδιος ο λαός, η κοινωνία, με τη νέα γενιά στην πρώτη γραμμή, θα φέρει το νέο Σύνταγμα που αρμόζει σε μια σύγχρονη Δημοκρατική Πολιτεία».