Τα γραφεία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» θα στεγαστούν επί της οδού Αιόλου, ενώ το ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού θα βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η Αθήνα θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, τη νέα βάση της Μαρίας Καρυστιανού το αμέσως επόμενο διάστημα. Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», μετά την ανακοίνωση της καθόδου της στην πολιτική, προχωρά πλέον και στις απαραίτητες κινήσεις για τη μόνιμη παρουσία της στην πρωτεύουσα, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη βρεθεί οι χώροι που θα στεγάσουν τα κεντρικά γραφεία του νέου πολιτικού φορέα, με τις σχετικές διαδικασίες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Παράλληλα, η ίδια φέρεται να οργανώνει και την επαγγελματική της δραστηριότητα στην Αθήνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η παρουσία της στην πολιτική σκηνή αποκτά πλέον πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Τα γραφεία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» θα στεγαστούν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επί της οδού Αιόλου, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να ανοίξει ιατρείο στο Κολωνάκι, επί της οδού Καρνεάδου.

Ε.Σ.