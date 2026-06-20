Αναλυτικά όσα αναφέρει σε συνέντευξή του.

Σε μια συνέντευξη με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, στο Κρήτη TV, ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε πρόσωπα και εξελίξεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, εκφράζοντας τις απόψεις του για τον ρόλο της αντιπολίτευσης, τις προοπτικές του Αλέξη Τσίπρα, την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πολιτική ζωή, αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικής δραστηριοποίησης της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια γύρω από τη μελλοντική πολιτική του πορεία, ο Λάκης Λαζόπουλος εμφανίστηκε θετικός απέναντι στην προσπάθεια που, όπως είπε, φαίνεται να διαμορφώνεται. «Είμαι θετικός στο ότι εμφανίζεται με ένα διαφορετικό μπαλέτο. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα πάει. Είναι άλλο κόμμα, άλλη προσέγγιση, κεντροαριστερή. Θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός άξονας».

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Τα σχόλια για Καραμανλή και Σαμαρά

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε επίσης στους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας την παρουσία τους στον δημόσιο διάλογο.

Για τον Κώστα Καραμανλή έκανε ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, κινήθηκε κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής, υπογραμμίζοντας ότι δεν επιχείρησε να επηρεάσει δημοσιογράφους ή δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ στάθηκε και στο χιούμορ που, όπως είπε, τον χαρακτήριζε.

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«Είναι διαφορετικό να ξεκινάς από μια πολιτική οικογένεια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αναφορές του στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Λάκης Λαζόπουλος υποστήριξε ότι ο πολιτικός λόγος και η στρατηγική του πρωθυπουργού επηρεάζουν συνολικά το πολιτικό πεδίο, ενώ σχολίασε πως η πολιτική διαδρομή ενός προσώπου που προέρχεται από οικογένεια με μακρά πολιτική παράδοση διαμορφώνεται υπό διαφορετικές αφετηρίες.

Όπως ανέφερε, η πολιτική κληρονομιά και το οικογενειακό υπόβαθρο προσφέρουν ένα διαφορετικό σημείο εκκίνησης σε σχέση με όσους επιχειρούν να διακριθούν χωρίς αντίστοιχα πολιτικά ερείσματα.

Η αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού

Ξεχωριστό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην Μαρία Καρυστιανού.

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποστήριξε ότι η παρουσία προσώπων που προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών μπορεί να επηρεάσει τον δημόσιο διάλογο και να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στα θέματα της δικαιοσύνης και της νεολαίας, τα οποία χαρακτήρισε ως δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημόσια παρέμβαση ανθρώπων που έχουν βιώσει προσωπικές τραγωδίες μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαχρονική δράση της Μάγδα Φύσσα μετά τη δολοφονία του γιου της.

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