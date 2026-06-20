«Για τον κόσμο παλεύουμε, όχι για τις καρέκλες μας. Η κοινωνία αντιμετωπίζει την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν».

Την ανάγκη να σταματήσει η δημόσια συζήτηση να εγκλωβίζεται σε διαρροές, ερμηνείες και ανταλλαγές δηλώσεων στελεχών υπογράμμισε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real fm.

Όπως τόνισε, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επιβεβαίωσε το σταθερό κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συσπείρωση και συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας νικηφόρας πρότασης απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.

«Σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά δεν μπορώ να νομιμοποιήσω τους δημοσιολογούντες και μια ατέρμονη ανταλλαγή δηλώσεων στελεχών, φίλων και συνοδοιπόρων σε μια τόσο κρίσιμη πολιτική, κοινωνική και εθνική συγκυρία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Γιαννούλης ξεκαθάρισε ότι το κρίσιμο ερώτημα για το αν και με ποιον τρόπο μπορούν να συμπαραταχθούν οι προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορεί να απαντηθεί μέσω διαρροών ή δημόσιων ερμηνειών.

«Την απάντηση αυτή οφείλει να τη δώσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Όποια κι αν είναι. Όχι οι ερμηνείες, όχι οι διαρροές, όχι οι τρίτοι. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας», υπογράμμισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το διακύβευμα δεν αφορά βουλευτικές έδρες ή προσωπικές πολιτικές διαδρομές, αλλά την ανάγκη να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για την κοινωνία.

«Για τον κόσμο παλεύουμε, όχι για τις καρέκλες μας. Η κοινωνία αντιμετωπίζει την ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό και τις μεγάλες ανισότητες. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι η ευθύνη όλων είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.

{https://www.youtube.com/watch?v=sQWA087r1zw}