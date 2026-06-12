«Τσεκουράτες λύσεις για το Σύνταγμα» σχολιάζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζει «θεσμική παρακμή» την εκλογή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη, στη θέση του προέδρου της διακομματικής επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για επιλογή που, όπως υποστηρίζεται, «ταιριάζει απόλυτα με τη συνολική απαξιωτική αντιμετώπιση των θεσμών και του Συντάγματος από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», ενώ ασκείται κριτική στη διαδικασία και στο πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εκλογή.

Όπως σημειώνεται «Ο πρώην υπουργός, που θα έπρεπε να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ο οποίος το απέφυγε με το γνωστό κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από τον κ. Μητσοτάκη, καλείται τώρα να εγγυηθεί τις εργασίες της συγκεκριμένης Επιτροπής. Η οποία, μεταξύ άλλων, θα ασχοληθεί και με το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Ο άνθρωπος που, μεταξύ άλλων, είχε σχολιάσει με ιδιαίτερο αντιδημοκρατικό βάθος και πάθος ότι θα πρέπει να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις ώστε η Αριστερά να μην έρθει ξανά στην εξουσία, αναλαμβάνει κρίσιμο θεσμικό ρόλο. Είναι κατάντια για τη Νέα Δημοκρατία να έχει εκφυλιστεί σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν ξαφνιάζει βάσει της διαδρομής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.

Ακόμη περισσότερο, συνάδει με την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με αλλαγές προκειμένου οι πολιτικές επιλογές της υπέρ μεγάλων οικονομικών συμφερόντων να αποκτήσουν θεσμική υπόσταση και ισχύ. Όσο συντομότερα καταλάβει ο ελληνικός λαός το μέγεθος της κυβερνητικής αυθαιρεσίας και του θεσμικού κατήφορου, τόσο πιο γρήγορα θα μπει ένα τέλος στην απαξίωση της Δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου.»