Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή την τροπολογία για τη σύσταση θέσης «Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού» στο ΥΠΕΞ.

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τροπολογία που προβλέπει τη σύσταση θέσης «Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού» στο υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «φωτογραφική πρωτοβουλία» και για παρέκκλιση από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο που είχε θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία το 2019 για το λεγόμενο «επιτελικό κράτος».

Όπως επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, η ρύθμιση κατατέθηκε μέσω τροπολογίας σε άσχετο νομοσχέδιο και προβλέπει εξαίρεση από τη διάταξη που ορίζει ότι σε κάθε υπουργείο δεν μπορούν να υπηρετούν περισσότεροι από τρεις υφυπουργοί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε τη Δευτέρα (08/06) τον Τάσο Χατζηβασιλείου στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, με αποτέλεσμα ο αριθμός των υφυπουργών στο υπουργείο να αυξάνεται σε τέσσερις.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «η σύσταση της θέσης αποσκοπεί στη διασφάλιση θεσμικής συνέχειας και διοικητικής σταθερότητας στο υπουργείο Εξωτερικών». Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται εάν υπήρξε ποτέ «θεσμική ασυνέχεια ή διοικητική αστάθεια» σε ένα τόσο κρίσιμο υπουργείο, ώστε να απαιτείται η δημιουργία νέας θέσης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η κυβέρνηση επικαλείται την ανάγκη ύπαρξης ενός «σταθερού υπηρεσιακού σημείου αναφοράς», καθώς ο «μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός» θα εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ακόμη και μετά την παραίτηση της κυβέρνησης, σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης ευρείας αποδοχής για τη διενέργεια εκλογών.

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Η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνδέεται με μετεκλογικούς σχεδιασμούς και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει πρόσωπα της επιλογής της σε κρίσιμες θέσεις και μετά από ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Η τροπολογία που αυξάνει τον αριθμό των υφυπουργών από τρεις σε τέσσερις στο υπουργείο Εξωτερικών απλώς δημιουργεί χώρο ώστε να παραμείνει υφυπουργός η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία έχει διατελέσει πρέσβειρα της χώρας, όπως απαιτεί η φωτογραφική πρωτοβουλία;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «μαγειρεύει» ακόμη και τους δικούς της νόμους μέσω άσχετων τροπολογιών.