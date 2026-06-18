Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής για το έκτακτο επίδομα παιδιού το όποιο προγραμματίζεται να πληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο και θα δοθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή υποβολή δικαιολογητικών.

Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπει δύο διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η πρώτη και κύρια καταβολή της ενίσχυσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου και αφορά όσους είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στην ΑΑΔΕ, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και δεν έχουν προχωρήσει σε μεταβολές στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των φορολογικών δεδομένων.

Μάλιστα, προ ημερών η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως η έκτακτη πληρωμή του επιδόματα θα πραγματοποιηθεί σίγουρα μετά τις 24 Ιουνίου. Συνεπώς, πλησιάζει η πληρωμή σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Για ορισμένες περιπτώσεις δικαιούχων προβλέπεται δεύτερη πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου. Πρόκειται κυρίως για οικογένειες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στα στοιχεία που επηρεάζουν τον υπολογισμό της ενίσχυσης, όπως η προσθήκη νέου εξαρτώμενου τέκνου στο φορολογικό μητρώο ή η υποβολή διορθώσεων και μεταβολών στα δηλωθέντα στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται επανέλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση έως και δύο μηνών προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα πριν από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.