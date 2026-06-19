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Συνελήφθη για ηχορύπανση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη σύλληψη 19χρονου οδηγού στα Άνω Λιόσια προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, έπειτα από καταγγελίες για έντονη ηχορύπανση και διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το όχημα του νεαρού ήταν εξοπλισμένο με ισχυρό ηχοσύστημα που περιλάμβανε 14 ηχεία και δύο ενισχυτές, τα οποία λειτουργούσαν σε υψηλή ένταση, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο, τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ τα ηχητικά συστήματα κατασχέθηκαν.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής.

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