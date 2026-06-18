«Όσο οι εργατοκτόνοι Νόμοι της ΝΔ είναι σε ισχύ, με το 13ωρο και την 6ημερη και 7ημερη εργασία να είναι πια καθεστώς, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει πραγματικά από μια «Κοινωνική Συμφωνία» σχολίασε ο Γιώργος Γαβρήλος.

Για επικοινωνιακό σόου, εις βάρος των Ελλήνων εργαζομένων, με φόντο τις Βρυξέλλες κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νίκη Κεραμέως ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος.

«Σε ένα στημένο σκηνικό που μόνο σκοπό είχε να θολώσει την αρνητική πραγματικότητα που ζει ο ελληνικός λαός, ο κ. Μητσοτάκης και η κα. υπουργός Εργασίας παρουσίασαν την κυβερνητική φενάκη της «Κοινωνικής Συμφωνίας», σημειώνοντας πως πρόκειται δήθεν για ελληνικό παράδειγμα- σημείο αναφοράς για την επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου στην Ευρώπη!» σχολίασε αναφερόμενος στις δηλώσεις τους στο Φόρουμ του think tank, Friends of Europe, στις Βρυξέλλες, σχετικά με την «Κοινωνική Συμφωνία».

Πρόσθεσε επίσης, πως «μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι πέταξε μίλια μακριά από την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός για να πείσει κάποιους που δεν ζουν στην χώρα για τις αποτυχημένες κυβερνητικές του πολιτικές. Η Συμφωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους που έφερε το Υπουργείο Εργασίας πριν λίγους μήνες στην Βουλή ούτε αυξάνει τους μισθούς, ούτε εξομοιώνει τις απώλειες στο εισόδημα από τον δυσθεώρητο πληθωρισμό τροφίμων και τις αυξήσεις στην ενέργεια, ούτε καλυτερεύει τις συνθήκες εργασίας αλλά ούτε και καλύπτει το χάσμα ανάμεσα στο 25% ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, με το υποχρεωτικό 80% που τίθεται από την ΕΕ.

»Ο Νόμος 5278/2026 που περιλαμβάνει την Κοινωνική Συμφωνία, δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινή υποβάθμιση της ζωής τους που βιώνουν οι εργαζόμενοι και στα αδιέξοδα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν».

Συμπλήρωσε ακόμα πως «σήμερα οι Έλληνες χτυπάνε ευρωπαϊκό ρεκόρ στις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας αλλά και στις ώρες εργασίας τα Σαββατοκύριακα. Ο μέσος ετήσιος μισθός στη χώρα μας φιγουράρει στον πάτο της ΕΕ, όπως και η αγοραστική δύναμη των πολιτών. Προς το παρόν και στα δυο μόνο η Βουλγαρία μας περνάει. Ενώ παράλληλα, ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται ή πληρώνεται…με ρεπό. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας εξακολουθούν και είναι αδύναμες θεσμικά, ενώ επιμένοντας η Κυβέρνηση να καθορίζει αυτή το επίπεδο του κατώτατου μισθού, δεν δίνει κανένα χώρο στους κοινωνικούς εταίρους να διαμορφώσουν νέες και καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

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Ο Γιώργος Γαβρήλος κατέληξε λέγοντας πως «όσο οι εργατοκτόνοι Νόμοι της ΝΔ είναι σε ισχύ, με το 13ωρο και την 6ημερη και 7ημερη εργασία να είναι πια καθεστώς, με διαλυμένη την Επιθεώρηση Εργασίας, με τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα να σπάνε κάθε χρόνο το ένα μαύρο ρεκόρ μετά το άλλο, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει πραγματικά από μια «Κοινωνική Συμφωνία» η οποία είναι πολύ λίγη για να αλλάξει το αρνητικό εργασιακό τοπίο της Ελλάδας. Μόνη λύση να μιλήσει ο λαός στις επόμενες εκλογές, στρέφοντας την πλάτη του σε αυτή την Κυβέρνηση της διαφθοράς, των σκανδάλων και των κοινωνικών ανισοτήτων».