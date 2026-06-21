Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 21ης Ιουνίου, που μοίραζε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 19, 27, 33, 34, 41 και Τζόκερ το 19.
Ο πίνακας κερδών
Δείτε την κλήρωση
{https://www.youtube.com/watch?v=regOApl_KAg}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)