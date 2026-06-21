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Δείτε τον πίνακα κερδών.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 21ης Ιουνίου, που μοίραζε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 19, 27, 33, 34, 41 και Τζόκερ το 19.

Ο πίνακας κερδών

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Δείτε την κλήρωση

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Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: