Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Έπειτα από 10 διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ μοίραζε απόψε (23/6) περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 12, 18, 21, 42 και Τζόκερ το 15.

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε ξανά τζακ ποτ- το 11ο διαδοχικό- αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, εννιά δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Πέμπτης (25/6), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=y6_7IBPE8EM}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: