Έπειτα από 10 διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ μοίραζε απόψε (23/6) περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 12, 18, 21, 42 και Τζόκερ το 15.
Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε ξανά τζακ ποτ- το 11ο διαδοχικό- αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, εννιά δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Πέμπτης (25/6), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,9 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=y6_7IBPE8EM}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)