Σε συλλήψεις και επιβολή προστίμων προχώρησαν στελέχη της ΔΑΕΕ το τελευταίο 24ωρο.

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι ανακρτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος ως υπαίτια για την πρόκληση φωτιάς το τελευταίο 24ωρο, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα χιλιάδων ευρώ σε πολίτες που προέβησαν σε απαγορευμένες και επικίνδυνες επαρχείες στην ύπαιθρο.

Τέσσερις συλλήψεις επ' αυτοφόρω σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Εύβοια

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν σε συλλήψεις ημεδαπών για την πρόκληση εστιών φωτιάς σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Συγκεκριμένα, στις 22 Ιουνίου 2026, συνελήφθησαν δύο άτομα στην περιοχή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Ο πρώτος κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς εντός γεωργικής έκτασης και ο δεύτερος για φωτιά εντός οικοπεδικού χώρου, στον οποίο μάλιστα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.317,50€.

Την ίδια ημέρα, στα χέρια των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θηβών έπεσε ένας ακόμη ημεδαπός, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στον δήμο Θηβαίων, με το πρόστιμο που του επιβλήθηκε να αγγίζει τα 4.095€. Παράλληλα, την επόμενη ημέρα, 23 Ιουνίου 2026, συνελήφθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας ένας ημεδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς εντός δασικής έκτασης στην περιοχή του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας.

«Βροχή» τα πρόστιμα

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις και τις καιρικές συνθήκες, πολλοί ήταν εκείνοι που προχώρησαν σε καύση βλάστησης ή εκτέλεση θερμών εργασιών, με τις αρχές να επιβάλλουν τσουχτερά χρηματικά πρόστιμα.

Το υψηλότερο πρόστιμο, ύψους 8.775€, επιβλήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Κέρκυρας σε ημεδαπό, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά σε δασική έκταση στον δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων λόγω εναπόθεσης εύφλεκτων υλικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Χίο, βεβαιώθηκαν δύο μεγάλα πρόστιμα ύψους 2.625€ το καθένα, σε έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό, καθώς εντοπίστηκαν να εκτελούν θερμές εργασίες κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Στην Αττική και συγκεκριμένα στον δήμο Αχαρνών, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.600€ σε ημεδαπή για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου.

Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Άρτα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.343€ σε αλλοδαπό για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, ενώ στις Σέρρες επιβλήθηκε πρόστιμο 1.718,75€ σε ημεδαπό για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης στον δήμο Σιντικής. Τέλος, στον Βόλο, ένας ημεδαπός καλείται να πληρώσει 1.546,87€ για πυρκαγιά που προκάλεσε σε ξηρά χόρτα κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών.

Οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής υπενθυμίζουν στους πολίτες ότι η τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας είναι υποχρεωτική και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, καθώς οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κυρώσεις.

Συνολικά 33 φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 33 ανέρχονται οι αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.