Ενόψει της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Η κυβέρνηση αλλάζει στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το έδειξε άλλωστε στις πρόσφατες διώξεις εναντίον τεσσάρων βουλευτών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον πρωθυπουργό για πρώτη φορά να βγάζει «κίτρινη κάρτα» στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια. Τώρα, ενόψει της πιθανότητας να φθάσουν στη βουλή και νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (αφού η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα πεπραγμένα του 2021) οι εισηγήσεις που δέχεται ο Κ. Μητσοτάκης είναι πολύ συγκεκριμένες. Στη λογική της κατά μέτωπο επίθεσης προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε μία προσπάθεια να «κάψουν» τις επιπτώσεις που θα έχει το γαϊτανάκι της κυβερνητικής διαφθοράς στην κοινή γνώμη.

Το θέμα μίας νέας δικογραφίας για τα λεγόμενα «σπιτάκια ανακύκλωσης» εξακολουθεί να απασχολεί την κυβέρνηση που εύχεται τουλάχιστον να μην αφορά κυβερνητικά στελέχη και υπουργούς της.

Λ.Ι.