Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Την κινητοποίηση των αρχών στην Εύβοια προκάλεσε ένας 50χρονος αφού φέρεται να έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε μέσα σε αυτό.

Σύμφωνα με το evima.gr το συμβαν σημειώθηκε στο χωριό Ασμήνιο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει αυτοτραυματιστεί, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αρχών, ο 50χρονος έχει ταμπουρωθεί στην επιχείρησή του που βρισκεται δίπλα στην οικία του και αρνείται να εξέλθει, εκτοξεύοντας απειλές. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό.