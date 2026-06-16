Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Χάος έξω από σχολείο με συμπλοκή μαθητριών και κινητά σε… ρόλο θεατή.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια, όταν δύο μαθήτριες ενεπλάκησαν σε έντονη συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του egnomi.gr, το περιστατικό ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κοριτσιών, η οποία γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε άγριο καβγά, με μπουνιές, κλωτσιές και τραβήγματα μαλλιών.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά σε συμμαθητές τους που βιντεοσκοπούσαν τη συμπλοκή με κινητά τηλέφωνα, αντί να προσπαθήσουν να τη σταματήσουν.

{https://www.youtube.com/watch?v=K_6ClvSBNaU}