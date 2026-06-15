Αν αναζητάτε μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Εύβοιας, τότε θα πρέπει να γνωρίσετε την Κορασίδα. Μία ακτή με τιρκουάζ νερά και λευκό βότσαλο, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο.

Η Κορασίδα συγκαταλέγεται σε μία από τις πιο γνωστές και εντυπωσιακές παραλίες της Εύβοιας και μάλλον όχι άδικα. Η μεγάλη ακτογραμμή, τα τιρκουάζ νερά, το λευκό βότσαλο σε συνδυασμό με την άμμο δημιουργούν το απόλυτο φυσικό τοπίο, ιδανικό για μονοήμερες ή διήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Η παραλία βρίσκεται νοτιοανατολίκη πλευρά της Εύβοιας, κοντά στο χωριό Αχλαδερή και διοικητικά ανήκει στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, σε απόσταση περίπου 70 χιλιόμετρων μακριά από την Χαλκίδα.

Από την Αθήνα απέχει περίπου τρεις ώρες οδικώς, ωστόσο η απόσταση ανταμείβεται από το φυσικό τοπίο.

Η Κορασίδα είναι γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά, τα λευκά βότσαλα και τους καταπράσινους λόφους που αγκαλιάζουν την ακτή ενός χιλιομέτρου, προσφέροντας φυσική σκιά σε ορισμένα σημεία.

Κορασίδα – Η εντυπωσιακή παραλία της Εύβοιας που κοιτάει στο Αιγαίο

Σε αντίθεση με άλλες παραλίες της Εύβοιας, η Κορασίδα δεν είναι ιδιαίτερα οργανωμένη και διατηρεί το φυσικό της περιβάλλον, επομένως καλό θα ήταν οι επισκέπτες να έχουν προμηθευτεί νωρίτερα όλα τα απαραίτητα για την απόδρασή τους στη θάλασσα.

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Στην ευρύτερη περιοχή ωστόσο υπάρχουν καταλύματα, καφέ και ταβέρνες που εξυπηρετούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται οι Άγιοι Απόστολοι και οι Πετριές, παραθαλάσσιοι οικισμοί γνωστοί για τις ψαροταβέρνες τους και τη χαλαρή ατμόσφαιρα.

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Η Κύμη, που βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από την Κορασίδα, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για εκδρομή, προσφέροντας περισσότερες εναλλακτικές για φαγητό, διαμονή δίπλα στη θάλασσα και περιήγηση στην περιοχή.

Η πρόσβαση προς την παραλία της Κορασίδας, είναι αρκετά εύκολη καθώς το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής γίνεται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ωστόσο τα τελευταία χιλιόμετρα περιλαμβάνουν αρκετές στροφές και κατηφορικά σημεία.

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Παρ’ όλα αυτά στην ακτή φτάνει εύκολα συμβατικό αυτοκίνητο και η παραλία είναι ιδανική για ηρεμία και χαλάρωση, ιδανικά όταν δεν παρατηρούνται άνεμοι και τα νερά παραμένουν γαλήνια.