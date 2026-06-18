...Αν κάτι θέλουν να συζητήσουν το συζητούν κατ΄ιδίαν- Ποιοι ήταν στο διπλανό τραπέζι.

Δημοσιεύματα σε κάποια μέσα έφεραν τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να συντρώγουν σε κεντρικό εστιατόριο, με υπονοούμενα ότι ο δεύτερος επιχειρούσε να πείσει τον πρώτο κοκ.

Προκόπης και Νικήτας ήταν καλεσμένοι γνωστού εφοπλιστή «με ευαισθησία για τις ένοπλες δυνάμεις» , ενώ αν ήθελαν να συζητήσουν παρασκηνιακά έχουν γραφεία να το κάνουν.

Στο διπλανό τραπέζι πληροφορούμαστε πάντως ότι συνέτρωγαν πρώην υπουργός που η υπόθεσή του συζητείται ακόμα στο Δικαστικό Συμβούλιο και δεν θα είναι υποψήφιος στο νομό του και νέος υφυπουργός με έδρα πέριξ της πλατείας Συντάγματος...

Τ.Τε.