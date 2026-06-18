Δημοσιεύματα σε κάποια μέσα έφεραν τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης να συντρώγουν σε κεντρικό εστιατόριο, με υπονοούμενα ότι ο δεύτερος επιχειρούσε να πείσει τον πρώτο κοκ.
Προκόπης και Νικήτας ήταν καλεσμένοι γνωστού εφοπλιστή «με ευαισθησία για τις ένοπλες δυνάμεις» , ενώ αν ήθελαν να συζητήσουν παρασκηνιακά έχουν γραφεία να το κάνουν.
Στο διπλανό τραπέζι πληροφορούμαστε πάντως ότι συνέτρωγαν πρώην υπουργός που η υπόθεσή του συζητείται ακόμα στο Δικαστικό Συμβούλιο και δεν θα είναι υποψήφιος στο νομό του και νέος υφυπουργός με έδρα πέριξ της πλατείας Συντάγματος...
Τ.Τε.