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Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στη Ριτσώνα, προς το Βαθύ Αυλίδας.

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στη Ριτσώνα.

Σύμφωνα με το evima.gr η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας κινητοποιήθηκε για φωτιά σε αγροτική περιοχή στη Ριτσώνα, προς το Βαθύ Αυλίδας, στον Δήμο Χαλκιδέων. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, καθώς και εθελοντές, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 7 οχήματα, 14 πυροσβέστες και 1 πεζοπόρο τμήμα.

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