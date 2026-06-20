Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών με σκοπό τη γενετήσια και οικονομική εκμετάλλευσή τους μέσω «γραφείου» ερωτικών ραντεβού, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Ιουνίου στην Αθήνα με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και των εξειδικευμένων Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE» και «Α21». συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε τρεις αλλοδαπές γυναίκες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα, δύο αλλοδαπούς ηλικίας 27 και 19 ετών, καθώς και μία 31χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε καταγγελία αλλοδαπής γυναίκας- θύματος εμπορίας ανθρώπων, ενώ ακολούθησε έρευνα του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, η οποία υποστηρίχτηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Η.Π.Α (H.S.I).

Ειδικότερα, η γυναίκα κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112, ενώ βρισκόταν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Αθήνας. Αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης μετέβησαν στο σημείο, την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, όπου προέκυψαν ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος, ο 26χρονος και ο 19χρονος, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, για τη στρατολόγηση -με τη χρήση απατηλών μεσών και ψευδών υποσχέσεων- και τη μεταφορά γυναικών από τη Λατινική Αμερική, με σκοπό την κατ' επάγγελμά και από κερδοσκοπία γενετήσια εκμετάλλευση τους.

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Ως μέσο άσκησης πίεσης προβαλλόταν η απαίτηση εξόφλησης χρέους, το οποίο αποδιδόταν στις γυναίκες με προσχηματικές αιτιολογίες, ενώ πρόσθετο μέσο ελέγχου και δημιουργίας σχέσης εξάρτησης αποτελούσε και η προτροπή στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πωλούνταν από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Πιο αναλυτικά, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, προέκυψε ότι ο 26χρονος ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης, το οποίο καθόριζε τις αμοιβές των εκδιδόμενων γυναικών, επέβαλλε τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους, απαιτούσε συνεχή λογοδοσία ως προς τα έσοδα και τις μετακινήσεις τους και ασκούσε εποπτεία σχετικά με τη συμμόρφωσή τους στις εντολές του.

Παράλληλα, είχε αναλάβει την οργάνωση της αποστολής των εκδιδομένων γυναικών για την πραγματοποίηση ερωτικών συνευρέσεων με πελάτες σε ξενοδοχεία και οικίες της Αττικής. Η διαφήμιση και ο κανονισμός των ερωτικών ραντεβού των γυναικών κανονίζονταν μέσω της συνεργασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης με «γραφείο» ερωτικών ραντεβού που λειτουργούσε μέσω ιστοσελίδας.

Ο 19χρονος, εντόπιζε γυναίκες από το εξωτερικό που βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση και με τη χρήση απατηλών μέσων, αποσπούσε τη συναίνεσή τους προκειμένου να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, για να εργασθούν ως εκδιδόμενες, ενώ παράλληλα προέβαινε στην παρακράτηση των ταξιδιωτικών εγγράφων τους καθώς και στην επιτήρηση τους ανά διαστήματα.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν το ρόλο επιτήρησης των κινήσεων των γυναικών, παρακολούθησης της εφαρμογής των περιοριστικών όρων που τους είχαν επιβληθεί, καθώς και τη μεταφορά τους στις τοποθεσίες πραγματοποίησης των ερωτικών συνευρέσεων.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η δράση και δεύτερης εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενης από τα ίδια μέλη με την πρώτη, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή, αποθήκευση, κατοχή, μεταφορά, διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ άλλων MDMA, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και δισκίων ecstasy και κεταμίνης.

Οι ναρκωτικές ουσίες αποθηκεύονταν στην οικία που διέμεναν ο 26χρονος και η 31χρονη, η οποία είχε αναλάβει και την φύλαξή τους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τις ναρκωτικές ουσίες διέθεταν προς πώληση, ο 27χρονος και ο 19χρονος προς εκδιδόμενες γυναίκες.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• συσκευασίες με MDMA σε κρυσταλλική μορφή μεικτού βάρους 174 γραμμαρίων,

• υγρή κεταμίνη,

• μπολ με πιθανόν ροζ κοκαΐνη καθαρού βάρους 25 γραμμαρίων,

• 13 δισκία τύπου ecstasy,

• συσκευασία με αποξηραμένα ψυχοτρόπα μανιτάρια μεικτού βάρους 2,13 γραμμαρίων,

• συσκευασία με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη σε κρυσταλλική μορφή συνολικού μεικτού βάρους 208 γραμμαρίων,

• συσκευασίες με κάνναβη μεικτού βάρους16 γραμμαρίων,

• εξοπλισμός και υλικά νόθευσης, τυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• πλήθος νάιλον συσκευασιών,

• πτυσσόμενη μεταλλική σιδηρογροθιά,

• Ι.Χ. αυτοκίνητο και δίκυκλο,

• νομιμοποιητικά έγγραφα τρίτων προσώπων,

• παραστατικά μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό,

• ιδιόχειρες σημειώσεις,

• μαύρη κουκούλα πλήρους κάλυψης κεφαλής,

•κινητά τηλέφωνα, φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές και

• 3.315 ευρώ.