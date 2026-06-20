Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στη σύλληψη 28χρονου οδηγού πολυτελούς οχήματος προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις στη Μαλακάσα, στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και καταδίωξη που κατέληξε στα διόδια των Αφιδνών.

Ο οδηγός κινούνταν νωρίς το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, πραγματοποιώντας συνεχείς και απότομους ελιγμούς, αλλάζοντας λωρίδες χωρίς προειδοποίηση και θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς. Οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στο σημείο αντιλήφθηκαν την επικίνδυνη συμπεριφορά και προσπάθησαν άμεσα να τον ακινητοποιήσουν.

Ο 28χρονος, ωστόσο, συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη σε τμήμα της εθνικής οδού. Τελικά, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να τον σταματήσουν στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, όπου και του έγινε έλεγχος. Κατά τη διενέργεια αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες των αρχών για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.