Συνελήφθη από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής ένας 55χρονος, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Παλλήνης το απόγευμα της 26 Μαρτίου 2026, ενώ οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Στο όχημά του επέβαιναν τα ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών. Σε αλκοτεστ που υπεβλήθη διαπιστώθηκε ότι ο ήταν μεθυσμένος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται για το περιστατικό.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ σημειώνεται ότι «ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της 26-3-2026, οδηγώντας αυτοκίνητο στην περιοχή της Παλλήνης, συγκρούστηκε με έτερο όχημα. Αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού, πραγματοποίησαν έλεγχο αλκοόλης στους εμπλεκόμενους οδηγούς από τον οποίο προέκυψε ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματός του, βρίσκονταν τα ανήλικα τέκνα του ηλικίας 10 και 12 ετών.»