Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 07:00, ενώ το λεωφορείο με το οποίο συγκρούστηκε, πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Δομοκό Φθιώτιδας, με θύμα έναν 21χρονο πατέρα. Ο νεαρός οδηγούσε το Ι.Χ. του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με λεωφορείο που κατευθυνόταν να παραλάβει μαθητές.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 07:00, στον δρόμο που συνδέει την Κορομηλιά με την Ξυνιάδα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας προστατευτικές μπάρες και καταλήγοντας σε χαντάκι.

Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε ελαφρά και περιέγραψε τις στιγμές του δυστυχήματος, αναφέροντας ότι είδε το όχημα να πλησιάζει με ταχύτητα χωρίς να υπάρχει περιθώριο αντίδρασης. Παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, στρίβοντας το τιμόνι, δεν κατάφερε να αποτρέψει το μοιραίο.

«Βλέπω ένα Ι.Χ σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ερχόταν με ταχύτητα, του έφυγε το αυτοκίνητο και ήρθε και καρφώθηκε πάνω μου. Δεν πρόλαβε ούτε το φρένο να πατήσει. Στρίβω το τιμόνι δεξιά είχα πέσει επάνω στις μπάρες ήδη και σερνόταν το λεωφορείο. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν και τα παιδάκια μέσα», ανέφερε μέσα από το νοσοκομείο ο οδηγός.

Σημειώνεται ότι το λεωφορείο επρόκειτο να παραλάβει περίπου 20 μαθητές, οι οποίοι ευτυχώς δεν είχαν επιβιβαστεί ακόμη, γεγονός που απέτρεψε μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες απεγκλώβισαν τον 21χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος νέος είχε πρόσφατα δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού. Εργαζόταν σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και, σύμφωνα με τους συγγενείς του, ήταν ένας άνθρωπος εργατικός και αφοσιωμένος, που πάλευε καθημερινά για το μέλλον της οικογένειάς του.

