Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Πέι Δοκού στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες συντήρησης και επισκευής σε φορτηγό όχημα μέσα στον χώρο του εργοστασίου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα κινήθηκε αιφνιδιαστικά, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνάδελφοί του και ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε απεγκλωβισμό του εργαζομένου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.