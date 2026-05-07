Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 7ης Μαΐου, που μοίραζε 9,2 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 14, 15, 23, 38, 41 και Τζόκερ το 11.
Άλλο ένα τζακ ποτ, το 28ο, σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επιπλέον, 19 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1). Έτσι, στην κλήρωση της Κυριακής (10/5) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 9,8 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)