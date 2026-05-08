Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη σειρά από αποχαρακτηρισμένα, απόρρητα έγγραφα του Πενταγώνου, τα οποία περιγράφουν περιστατικά καταγραφής Unidentified Aerial Phenomena (UAP) ή κοινώς UFO.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε για πρώτη φορά πως δημοσιοποιεί σχετικά έγγραφα στις 8 Μαΐου μετά από εντολή του Τραμπ, νωρίτερα το 2026 στο πλαίσιο διαφάνειας της διοίκησής του.

Σύμφωνα με πρόσφατες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Πενταγώνου, Αμερικανοί χειριστές αεροσκαφών ανέφεραν πως τον Οκτώβριο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024 παρατήρησαν UAP να πετάει πολύ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, κατευθυνόμενο προς την ξηρά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την αναφορά των πιλότων, το άγνωστο αντικείμενο, φέρεται να εκτελούσε στροφές 90 μοιρών με υψηλή ταχύτητα. Εκτός από τις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί UAP και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Συρίας, της Ιαπωνίας, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και αλλού.



Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, τα νέα αρχεία, που δημοσιοποιήθηκαν στο war.gov/UFO, παρουσιάζει βίντεο, φωτογραφίες, και πηγές από τα πρωτότυπα έγγραφα των FBI, NASA, και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Τα αρχεία είναι προσβάσιμα στο κοινό χωρίς άδεια ενώ οι αξιωματούχοι αναφέρουν πως θα προστίθεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα νέο υλικό. Τα έγγραφα, σύμφωνα με το υπουργείο Πολέμου, περιλαμβάνουν διάφορα περιστατικά, από μυστηριώδη αντικείμενα που φωτογραφήθηκαν κατά την αποστολή του Apollo 17 στο φεγγάρι μέχρι και εικόνες από τα αρχεία του FBI, όπου δείχνει ανεξήγητα φαινόμενα κοντά σε αμερικανικά αεροσκάφη.

Οι αστροναύτες του Apollo 17 ανέφεραν ότι είδαν «πολύ φωτεινά σωματίδια ή θραύσματα» και «ακανόνιστα, γωνιώδη θραύσματα να πέφτουν» έξω από το διαστημόπλοιό τους. Άλλα έγγραφα περιλαμβάνουν φωτογραφίες του FBI από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1999, που δείχνουν μαύρες κουκκίδες στον ουρανό δίπλα σε αμερικανικά αεροπλάνα.

Η δημοσίευση αποτελεί μέρος του νέου προγράμματος του Προεδρικού Συστήματος Αποσφράγισης και Αναφοράς για Συναντήσεις με UAP (PURSUE).

Αναλυτικά τα έγγραφα που αφορούν στην Ελλάδα