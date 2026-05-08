Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν τον πληθωρισμό στο 5,4%. Ο ίδιος σημειώνει ότι η αύξηση του πληθωρισμού δεν αποτελεί «σοκ» αλλά την καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και μικρομεσαίοι, καθώς το εισόδημαδεν επαρκεί μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες δαπανών, όπως τρόφιμα, στέγαση, ενέργεια, καύσιμα και μεταφορές, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για επιβαρύνσεις που πλήττουν άμεσα τα νοικοκυριά.

Όπως σημειώνει «Ανάπτυξη για την αισχροκέρδεια, τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια που συσσωρεύουν κέρδη στις πλάτες της κοινωνίας. Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Όταν το σούπερ μάρκετ γίνεται εφιάλτης και το δικαίωμα στη στέγαση αδύνατο, κανένας δεν δικαιούται να μιλάει για ανάπτυξη. Να το πούμε με το όνομά του: είναι φτωχοποίηση και όξυνση των ανισοτήτων. Η κοινωνία ζει μια βίαιη αναδιανομή του πλούτου από κάτω προς τα πάνω. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, τα περί «εισαγόμενης ακρίβειας» δεν πείθουν πλέον κανέναν.»

Μάλιστα ζητά σειρά παρεμβάσεων, όπως μείωση φόρων σε βασικά αγαθά, πλαφόν τιμών, ενίσχυση των μισθών, προστασία της στέγης και αυστηρότερο έλεγχο της αγοράς ενέργειας τονίζοντας ότι «όλα αυτά δηλαδή που αρνείται πεισματικά να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να υπάρξει και πραγματική αλλαγή πολιτικής.»

Η ανάρτηση Χαρίτση

Τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 5,4% δεν είναι «σοκ», όπως αναφέρεται σε αρκετά δημοσιεύματα. Είναι η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι που βλέπουν το εισόδημα να τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Σε τρόφιμα, στέγη, ενέργεια, καύσιμα – μεταφορές, στις βασικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού δηλαδή, οι αυξήσεις είναι φωτιά. Αυτή είναι η «ισχυρή ανάπτυξη» του κ. Μητσοτάκη. Ανάπτυξη για την αισχροκέρδεια, τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια που συσσωρεύουν κέρδη στις πλάτες της κοινωνίας.

Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Όταν το σούπερ μάρκετ γίνεται εφιάλτης και το δικαίωμα στη στέγαση αδύνατο, κανένας δεν δικαιούται να μιλάει για ανάπτυξη. Να το πούμε με το όνομά του: είναι φτωχοποίηση και όξυνση των ανισοτήτων.

Η κοινωνία ζει μια βίαιη αναδιανομή του πλούτου από κάτω προς τα πάνω.

Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, τα περί «εισαγόμενης ακρίβειας» δεν πείθουν πλέον κανέναν.

Απαιτούνται άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα θωρακίζουν την κοινωνία:

μηδενικός ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και μείωση των κοινωνικά άδικων έμμεσων φόρων,

πλαφόν στις τιμές, τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών για ουσιαστική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος,

ολοκληρωμένη εποπτεία της αγοράς και αναβάθμιση του ρόλου των σχετικών Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών,

προστασία της κατοικίας και εξασφάλιση προσιτής στέγης,

πάταξη των καρτέλ και ριζική αναδιάρθρωση του σημερινού κερδοσκοπικού μοντέλου της αγοράς ενέργειας.

Όλα αυτά δηλαδή που αρνείται πεισματικά να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να υπάρξει και πραγματική αλλαγή πολιτικής.

