Ο δεύτερος καβγάς ανάμεσα στους δύο παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης που έστειλε τον Βαλβέρδε στο νοσοκομείο.

«Τσουχτερό» πρόστιμο επέβαλε η Ρεάλ Μαδρίτης στον Φεντερίκο Βαλβέρδε και τον Ορελιέν Τσουαμενί, για τον άγριο καβγά τους στα αποδυτήρια, που έστειλε τον πρώτο στο νοσοκομείο για ράμματα.

Σε αμφότερους επιβλήθηκε πρόστιμο από 500.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο σύλλογος, που την Πέμπτη κίνησε την πειθαρχική διαδικασία και κάλεσε τους παίκτες σε απολογία.

Οι δύο παίκτες «εξέφρασαν απόλυτη μεταμέλεια» για ό,τι συνέβη και «ζήτησαν συγγνώμη ο ένας στον άλλον». Επίσης, «ζήτησαν συγγνώμη στον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους φιλάθλους» και ανέφεραν πως θα δεχθούν όποια ποινή θεωρηθεί κατάλληλη.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο 500.000 ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας έτσι τη σχετική εσωτερική διαδικασία», καταλήγει η σημερινή ανακοίνωση του συλλόγου.

Πώς ξέσπασε ο καβγάς - Στο νοσοκομείο για ράμματα ο Βαλβέρδε

Αυτός ήταν ο δεύτερος καβγάς του Βαλβέρδε με τον Τσουμενί μέσα σε ισάριθμες ημέρες. Την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Guardian, οι δύο ποδοσφαιριστές σχεδόν πιάστηκαν στα χέρια, σε μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε στην προπόνηση και συνεχίστηκε στα αποδυτήρια, ενώ συμπαίκτες τους μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν, καθώς ο ένας έσπρωχνε τον άλλον.

Έπειτα από 24 ώρες, η Marca αποκάλυψε πως την Πέμπτη υπήρξε νέος καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Βαλβέρδε έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Ο Ουρουγουανός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του έκαναν ράμματα.

Η μεταξύ τους κόντρα φούντωσε όταν ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Τσουαμενί, φτάνοντας στην προπόνηση, κατηγορώντας τον ότι διέρρευσε την είδηση για τον καβγά της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με τον Guardian. Ο Γάλλος το αρνήθηκε και του ζήτησε να σταματήσει να τον κατηγορεί, αλλά ο Βαλβέρδε επέμεινε. Ενώ άλλοι παίκτες προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν, πιάστηκαν στα χέρια, ο Βαλβέρδε έπεσε και χτύπησε στη γωνία τραπεζιού.

Λίγο μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωνε ότι υπήρξε «περιστατικό» στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης, συμπληρώνοντας ότι ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του Βαλβέρδε και του Τσουαμενί.

Ακολούθησε ανακοίνωση από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, που ανέφερε ότι έπειτα από εξετάσεις, ο Βαλβέρδε «διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλικό τραύμα». Συμπλήρωνε ότι ο 27χρονος βρίσκεται στο σπίτι του, σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να ξεκουραστεί για 10-14 ημέρες, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για τη συγκεκριμένη διάγνωση.

Η συγγνώμη του Βαλβέρδε

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, σε ανακοίνωση μέσω Instagram ο Βαλβέρδε ανέφερε πως «σε καμία στιγμή δεν με χτύπησε ο συμπαίκτης μου, ούτε εγώ τον χτύπησα, αν και καταλαβαίνω ότι είναι πιο εύκολο για εσάς να πιστέψετε ότι πιαστήκαμε στα χέρια ή πως ήταν σκόπιμο, αλλά αυτό δεν συνέβη».

Συμπλήρωσε πως ο θυμός και η απογοήτευσή του για την κατάσταση της ομάδας «με ώθησαν στο σημείο να τσακωθώ με έναν συμπαίκτη μου». Επίσης, ζήτησε συγγνώμη, αναφέροντας ότι η κατάσταση τον πληγώνει και πως «αυτό που περνάμε είναι οδυνηρό». Τόνισε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι «ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος. Το αποτέλεσμα είναι μια συσσώρευση πραγμάτων που κορυφώνονται σε έναν άσκοπο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας χώρο για αμφιβολίες, για να κατασκευάσουν ιστορίες και να με συκοφαντήσουν».

Στην ίδια μακροσκελή ανακοίνωση, ο Βαλβέρδε επιβεβαίωσε τον καβγά της Τετάρτης. «Σε φυσιολογικά αποδυτήρια, τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και συνήθως επιλύονται εσωτερικά, χωρίς να γίνουν γνωστά στον κόσμο». Σαφέστατα, πρόσθεσε «κάποιος εδώ διαδίδει φήμες και σε μια σεζόν χωρίς τίτλους», τα πάντα «διογκώνονται δυσανάλογα».