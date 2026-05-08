Καθώς οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιδεινώνονται, εκείνος χαρακτηρίζει την Ελλάδα «υπέροχη».

Δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν το γεγονός ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα προτρέπει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να γιορτάσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της δημοκρατίας, με ομιλία του στην Ακρόπολη το προσεχές καλοκαίρι.

Την ώρα που μεγάλο μέρος της Ευρώπης απομακρύνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ελλάδα ενισχύει τη σχέση της με το κίνημα MAGA. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προβάλλει τον ρόλο των «Ελλήνων στοχαστών» στην έμπνευση των ιδρυτών των ΗΠΑ και υπόσχεται στον Αμερικανό πρόεδρο θερμή υποδοχή και «ευχάριστη διαμονή» αν επισκεφθεί τη χώρα στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο ανεξαρτησίας των ΗΠΑ το 1776.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, αλλά δεν ανέφερε το πότε. Από την άφιξή της τον Νοέμβριο έχει υποστηρίξει έντονα την ιδέα να εκφωνήσει ο Τραμπ ομιλία από την Ακρόπολη στην Αθήνα. «Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι;» είπε.

Ενώ οι σχέσεις του Τραμπ με πρώην συμμάχους στην ΕΕ, όπως η Τζόρτζια Μελόνι και ο Φρίντριχ Μερτς, επιδεινώνονται, εκείνος επαινεί την Ελλάδα ως «υπέροχη» και τον Μητσοτάκη ως «καταπληκτικό τύπο».

Για τον Κ. Μητσοτάκη, μια επίσκεψη Τραμπ δεν αφορά μόνο την εικόνα. Η ελληνική κυβέρνηση βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες - που διατηρούν μεγάλη ναυτική βάση στην Κρήτη - ως τον μεγαλύτερο εγγυητή ασφάλειας απέναντι σε πιθανή απειλή από την Τουρκία και θέλει να αποδυναμώσει την κατά διαστήματα προσέγγιση Τραμπ-Ερντογάν.

Γι’ αυτό η Ελλάδα επενδύει επίσης σε οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, κλείνοντας ενεργειακές συμφωνίες και εξασφαλίζοντας μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια.

Ωστόσο, αυτές οι στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αθήνας στηρίζονται και σε μια όλο και πιο ισχυρή ιδεολογική ευθυγράμμιση, καθώς το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη μετατοπίζεται περαιτέρω προς τα δεξιά.

Η Νέα Δημοκρατία προβάλει πιο έντονα τη σκληρή στάση που έχει υιοθετήσει στο μεταναστευτικό και σε θέματα που συνδέονται με το κίνημα MAGA, όπως ο χριστιανισμός, ο ελληνικός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και Έλληνες υποστηρικτές του Τραμπ εκμεταλλεύονται τη συγκυρία και συναναστρέφονται με αξιωματούχους του MAGA που πλέον επισκέπτονται συχνά την Ελλάδα.

Η «πινελιά» της Κίμπερλι

Από την άφιξή της στα τέλη του περασμένου έτους, η Γκιλφόιλ έχει προσελκύσει δημοσιότητα, με φωτογραφίσεις, εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και λαμπερά γκαλά.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και εισαγγελέας, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, και είχε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έδειξε από την αρχή ότι δίνει έμφαση στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.

Κατά την πρώτη εβδομάδα της θητείας της, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με τον ενεργειακό γίγαντα ExxonMobil για υπεράκτιες γεωτρήσεις με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων.

Μέρες αργότερα η Αθήνα και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία να καλύψει τις χειμερινές της ανάγκες, καθιστώντας την Ελλάδα την πρώτη χώρα της ΕΕ που συμμετείχε στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό LNG.

Στην πρώτη της συνέντευξη στην Ελλάδα, προκάλεσε την οργή της Κίνας, χαρακτηρίζοντας «ατυχές» το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται υπό κινεζική ιδιοκτησία και άφησε να εννοηθεί ότι αυτό θα μπορούσε να «διευθετηθεί» - υπονοώντας μια πιθανή πώληση. Η ελληνική κυβέρνηση επιτάχυνε γρήγορα τα σχέδια για ένα νέο λιμάνι στην Ελευσίνα, κοντά στην Αθήνα, με αμερικανική στήριξη. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την κίνηση ως αδιαφανή και πολιτικά υποκινούμενη, ενώ αναλυτές ανέφεραν ότι δεν είναι οικονομικά ή περιβαλλοντικά βιώσιμη η δημιουργία ενός μεγάλου νέου λιμανιού, μόλις 20 χιλιόμετρα από τον Πειραιά.

«Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, ψάχνω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας στην περιοχή, και αυτό σημαίνει να αντισταθώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα», είχε πει η Γκιλφόιλ στον δημοσιογράφο Matthew Boyle από τη δεξιά πλατφόρμα Breitbart, ο οποίος έχει γίνει τακτικός συμμετέχων σε ελληνικά πάνελ τα τελευταία χρόνια.

«Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα και θα το κάνω χωρίς να απολογούμαι», ξεκαθάρισε η Γκιλφόιλ.

Περιέγραψε επίσης τους στενούς δεσμούς της με κυβερνητικούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι έχει ανοιχτές συζητήσεις με τον Κ. Μητσοτάκη και πως τον συναντά τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα. «Του στέλνω μήνυμα και μιλάμε στο τηλέφωνο. Υποστηρίζει πραγματικά τις ΗΠΑ και θέλει να το αποδείξει - πραγματικά το θέλει».

Πρόσθεσε ότι μιλά καθημερινά και με άλλους υπουργούς, οι οποίοι ανταποκρίνονται πάντα στα αιτήματά της.

«Μερικές φορές δεν μπορούσε να μιλήσει επειδή βρισκόταν με άλλους ανθρώπους», είπε για τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. «Του είπα: "Δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Απλώς άκου"».

«Ο υπουργός Εξωτερικών [Γιώργος] Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας [Νίκος] Δένδιας και ο υπουργός Ναυτιλίας [Βασίλης] Κικίλιας απαντούν πάντα στο τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι Σαββατοκύριακο, έρχονται - αν συναντηθούμε στο σπίτι μου, εμφανίζονται», πρόσθεσε.

Το MAGA στην Ελλάδα

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών εξελίχθηκε σε σημαντικό χώρο συζητήσεων για στελέχη και influencers του MAGA.

Μεταξύ εκείνων που ταξίδεψαν στις πλαγιές του Παρνασσού στα τέλη Απριλίου ήταν: ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ Andrew Puzder, ο Χρήστος Μαραφάτσος, επικεφαλής του λόμπι «Greeks for Trump», ο Alex Bruesewitz, υποστηρικτής του Τραμπ και διευθύνων σύμβουλος της X Strategies, ο James Carafano από το Heritage Foundation, ο Paul Dans, αρχιτέκτονας του Project 2025 και ο Scott Atlas, σύμβουλος του Τραμπ για θέματα που αφορούσαν την πανδημία του κορονοϊού.

«Είναι καλό να βρίσκονται εδώ οι ΗΠΑ ώστε να δείξουμε τι κάνουμε και να καταστεί σαφές ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα ο προάγγελος μιας μάχης ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις: τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά», δήλωσε ο Dans στο Politico. «Έχουμε μεγάλη συμπάθεια προς την Ελλάδα. Οι Ελληνοαμερικανοί είναι σίγουρα από τους πιο παραγωγικούς και αγαπητούς μετανάστες στην Αμερική».

Ο δημοσιογράφος Matthew Boyle από το Breitbart υπογράμμισε επίσης την κεντρική θέση της Ελλάδας στο όραμα του MAGA.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ», είπε. «Έχουν πραγματικά αγκαλιάσει αυτό που προσπαθεί να πετύχει ο πρόεδρος παγκοσμίως».

Σε συζήτηση στους Δελφούς, οι συμμετέχοντες διαδοχικά επαινούσαν τον Αμερικανό πρόεδρο και τις αποφάσεις του σχεδόν για τα πάντα, από το Ιράν μέχρι τους δασμούς. Η Γκιλφόιλ άκουγε προσεκτικά και χαμογελούσε πλατιά από την πρώτη σειρά του κοινού.

Επανόρθωση σχέσεων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντα υποστήριζε τις στενές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και, μετά την εκλογή του το 2019, η σημασία της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα ενισχύθηκε. Η κυβέρνηση παραχώρησε στις ΗΠΑ απεριόριστη πρόσβαση σε τέσσερις καίριες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ αμερικανικοί κολοσσοί όπως η Pfizer και η Microsoft εγκατέστησαν στην Ελλάδα περιφερειακά κέντρα.

Το 2022, ο Κ. Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που εκφώνησε ιστορική ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του αμερικανικού Κογκρέσου. Χειροκροτήθηκε θερμά από την τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, και στη συνέχεια θεωρήθηκε ισχυρός υποστηρικτής της υποψηφιότητάς της.

Όταν εξελέγη ο Τραμπ, αυτή η φερόμενη εγγύτητα με τη Χάρις ξαφνικά θεωρήθηκε αδυναμία.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα του Politico, τα μικρότερα ακροδεξιά κόμματα της Ελλάδας, που κερδίζουν έδαφος, επέκριναν τον Κ. Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί υπερβολικά πολλές «woke» πολιτικές και ότι είναι «ανεπιθύμητος» από τον Τραμπ. Εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία ότι η λανθασμένη εκτίμηση του Μητσοτάκη θα δυσκόλευε την προσπάθεια να απομακρυνθεί ο Τραμπ από την άποψή του ότι ο Ερντογάν είναι «φανταστικός» και «μεγάλος ηγέτης».

Αυτό σήμαινε ότι το ελληνικό συντηρητικό στρατόπεδο έπρεπε να κινηθεί γρήγορα για να ευθυγραμμιστεί με τον Τραμπ, εξαπολύοντας τη δική του επίθεση τύπου MAGA. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο η αντιπολίτευση έχει αποκαλέσει «wannabe Τραμπ» ή «μιμητή του Τραμπ», έχει επανειλημμένα επαινέσει τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου και έχει δηλώσει ότι θα «τον ψήφιζε με τα δύο χέρια».

Αρκετοί ακόμη υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας χαιρέτισαν την εκλογική νίκη του Τραμπ. Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ψήφισαν με βάση τις οικονομικές ανησυχίες και σε αντίθεση με την παράνομη μετανάστευση καθώς και την “woke” ατζέντα».

Ο βουλευτής Μάκης Βορίδης ήταν ακόμη πιο απόλυτος, δηλώνοντας: «Οτιδήποτε δεξιό είναι καλό».

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει επίσης δείξει προθυμία να στηρίξει τον Τραμπ. Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο πρωθυπουργός επαίνεσε την επιχείρηση στο Καράκας, λέγοντας: «Το τέλος του καθεστώτος προσφέρει νέα ελπίδα στη χώρα».

«Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση επέκρινε έντονα αυτό που χαρακτήρισε «δουλική υπακοή» στον Τραμπ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η γρήγορη στροφή του πρωθυπουργού προς τον Τραμπ αποδίδει καρπούς, ιδιαίτερα αν ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιήσει τελικά επίσκεψη στην Αθήνα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Breitbart, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να τον κάνει να αισθανθεί σαν στο σπίτι του.

«Οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας», τόνισε.

Πηγή: Politico