Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 9 Μαΐου.

To βράδυ της Πέμπτης (7/05), οι Metallica δόνησαν για τα καλά το ΟΑΚΑ, κάνοντας πρόβες σε ήχο και φωτισμό ώστε όλα να είναι στην εντέλεια το Σάββατο 9 Μαΐου, στη μεγάλη συναυλία που θα δώσουν στην Αθήνα, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.



Και τα τέσσερα μέλη του εμβληματικού συγκροτήματος -ως άψογοι επαγγελματίες- έδωσαν το «παρών» στην πρόβα, ανεβάζοντας μάλιστα και φωτογραφίες στον επίσημο λογαριασμό του γκρουπ στο Instagram.

Άνθρωποι που βρίσκονταν χθες στην περιοχή γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, σταμάτησαν για να ακούσουν το soundcheck που έκανε το συγκρότημα και φρόντισαν μάλιστα να ενημερώσουν μέσω των social media, για τα τραγούδια που πρόβαραν οι Metallica, που είναι τα εξής:

For Whom the Bell Tolls

Lux Aeterna

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

King Nothing

Sad But True

The Unforgiven

One

Fuel

Επίσης, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα παίξουν κομμάτια όπως: Master of Puppets, Enter Sandman, Nothing Else Matters, κ.ά, τα οποία περιλαμβάνονται στο setlist της περιοδείας τους.