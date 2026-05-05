Όλες οι απαραίτητες οδηγίες για την ομαλή πρόσβαση των θεατών που θα μεταβούν στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη συναυλία των Metallica.

To Σάββατο 9 Μαΐου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΟΑΚΑ, για τη μεγάλη συναυλία των Metallica. To εμβληματικό συγκρότημα θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδεία από τη χώρα μας και το Ολυμπιακό Στάδιο, όπου θα στηθεί η εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00. Στις 18:00 θα εμφανιστούν οι Knocked Loose και στις 19:00 θα δώσουν τη σκυτάλη στους Gojira. Περίπου στις 20:30 οι Metallica θα εμφανιστούν στη σκηνή και το ΟΑΚΑ θα πάρει φωτιά!

Επίσης, οι διοργανωτές εξέδωσαν τις απαραίτητες οδηγίες για την ομαλή πρόσβαση των 80.000 -και πλέον- θεατών που θα μεταβούν στο Ολυμπιακό Στάδιο με κάθε μεταφορικό μέσο.

Είσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων Αρένας

Οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη.



Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην Είσοδο της Αρένας (βλ. πινέζα του χάρτη). Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λ. Κύμης (βλ. «P»).

Είσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων καθήμενων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων , έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) εκτός από τις Πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη.



Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 και 12 και 17 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 1, 2, 3, 4, 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 10.

H Είσοδος Καθήμενων 12, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κίτρινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 11, 12, 13, 14, 15.

H Είσοδος Καθήμενων 17, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. γαλάζια πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22.

Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»)

Eίσοδος στο ΟΑΚΑ για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ

Οι κάτοχοι εισιτηρίων AMEA και οι συνοδοί τους, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με ΙΧ από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Περιλαμβάνεται θέση στάθμευσης στα Parking P2 & P3 (βλ. «P»).

Σημαντικές πληροφορίες για την είσοδο στον χώρο

Όλες οι τσάντες (πλάτες, ώμου, κ.ά.), δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Το κοινό καλείται να τηρήσει αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης

