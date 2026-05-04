Ο καιρός αλλάζει ραγδαία, δίνοντας τη θέση του σε συνθήκες καλοκαιριού: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για τις επόμενες μέρες.

Μετά τον «πρωτομαγιάτικο χιονιά» ο καιρός μπαίνει σε άκρως καλοκαιρινή τροχιά με τον υδράργυρο να παίρνει δυναμικά την ανιούσα «σκαρφαλώνοντας» σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών σημειώνει ο μετεωρολόγος του ALPHA Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει, μετά το μαγιάτικο βαρομετρικό χαμηλό με σήμα κατατεθέν τις ιδιαιτέρως χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, η χώρα μπαίνει σε φάση έντονης ζέστης, με τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική να ανεβάζει σημαντικά τον υδράργυρο. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει σταδιακά από τα τέλη της εβδομάδας, ωστόσο η κορύφωση αναμένεται από την Κυριακή και μετά, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας τα θερμόμετρα θα δείξουν πάνω από 30°C, κυρίως στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί και από μεταφορά αφρικανικής σκόνης.





