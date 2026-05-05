Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Η συναυλία που περιμένουν έναν ολόκληρο χρόνο (και βάλε) οι απανταχού Έλληνες φαν των Metallica, είναι μόνο μερικά 24ωρα μακριά.



Το Σάββατο 9 Μαΐου, οι Μetallica θα ανέβουν στην εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή που στήνεται τις τελευταίες ημέρες στο ΟΑΚΑ για ένα εντυπωσιακό σόου.

Το τεράστιο συγκρότημα έρχεται (επιτέλους) στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σκέλους της M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, ξεκινώντας την περιοδεία από την Αθήνα.

Θυμίζουμε ότι η συναυλία έγινε sold out μέσα σε χρόνο ρεκόρ τον περασμένο Μάιο και πάνω από 80.000 άνθρωποι θα βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο για να απολαύσουν ένα από τα μεγαλύτερα μέταλ σόου των τελευταίων ετών!

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 16:00. Στις 18:00 θα εμφανιστούν οι Knocked Loose και στις 19:00 θα δώσουν τη σκυτάλη στους Gojira. Περίπου στις 20:30 οι Metallica θα εμφανιστούν στη σκηνή και το ΟΑΚΑ θα πάρει φωτιά!

Πρόγραμμα

Doors Open: 16:00

Knocked Loose: 18:00

Gojira: 19:00

Metallica: 20:30 (κατά προσέγγιση)

Σημαντικές πληροφορίες για την είσοδο στον χώρο

Όλες οι τσάντες (πλάτες, ώμου, κ.ά.), δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Το κοινό καλείται να τηρήσει αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.



Απαγορεύονται επίσης

