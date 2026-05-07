Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Megadeth την Τρίτη 30 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.



Οι Megadeth αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του thrash metal και μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες στο ευρύτερο φάσμα του metal. Δημιούργημα του Dave Mustaine μετά την αποχώρησή του από τους Metallica, το συγκρότημα δεν ακολούθησε απλώς το ρεύμα της εποχής, αλλά όρισε εκ νέου τα όρια του είδους και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωσή του, συνδυάζοντας απίστευτη ταχύτητα με υψηλή τεχνική αρτιότητα.

To 2024, όταν ανέβηκαν ξανά στην σκηνή του Release Athens στην Πλατεία Νερού, είχα την ευκαιρία να κάνω μια περιεκτική συζήτηση με τον Dave Mustaine και να μιλήσουμε ακόμα και για τους Metallica, για τους οποίους ο ίδιος αποφεύγει να μιλάει στις συνεντεύξεις του.



Παρακάτω, σας παρουσιάζω ορισμένα από τα highlits από εκείνη την, εφ' όλης της ύλης, κουβέντα μας.

{https://youtu.be/9d4ui9q7eDM?si=30vc1vu_89MdRspM}



Ο καρκίνος, η ιστορία πίσω από το όνομα των Megadeth, οι Metallica

Όταν τραγουδάει μοιράζεται ένα μέρος του εαυτού του με το κοινό. Τα τραγούδια του είτε είναι βιωματικά ή αφορούν κάτι που έχει φανταστεί ο ίδιος. Ο Mustaine είναι ειλικρινής με τους φαν και δεν κρύβεται.

Κατά τη γνώμη του το καλύτερο άλμπουμ των Megadeth, κάποια στιγμή είναι το Rust In Peace και άλλοτε το Countdown to Extinction ή κάποιο άλλο.

Ο Mustaine πάντα είχε τη φιλοδοξία να κάνει τους Megadeth τη μεγαλύτερη metal μπάντα στον κόσμο

Η πραγματική ιστορία πίσω από το όνομα των Megadeth όπως τη μοιράστηκε ο ίδιος: «Όταν έφυγα από τους Metallica και έκανα το συγκρότημα χρειαζόμουν ένα όνομα που θα ήταν και θα ακουγόταν βαρύτερο από το όνομα «Metallica». Έπρεπε λοιπόν να βρω ένα πολύ βαρύ όνομα. Και αυτό το βρήκα στο όνομα Megadeth».

Στους φαν που θα ήθελαν να δουν τους Megadeth και τους Metallica στην ίδια σκηνή, θα απαντούσε ότι «Αν είναι γραφτό να γίνει, τότε θα γίνει».

Για την κατάσταση του metal σήμερα πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν, ακούν και εμπνέονται από τη metal μουσική και τα συγκροτήματα. Η συμβουλή του για μια σύγχρονη μπάντα που θέλει να πάρει κάποια έμπνευση από τη metal μουσική, είναι να πάει κατευθείαν στην πηγή. Αν θέλει κάποιος να ακούγεται όπως οι Motörhead, πρέπει πρώτα να ανακαλύψει πώς θα ήθελαν οι Motörhead να ακούγονται. Αυτό έχει περισσότερο νόημα και σημασία.

Για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του λάρυγγα δεν φοβήθηκε μήπως χάσω τη φωνή του από αυτό, αλλά από την προηγούμενη ζωή που έκανε! Παραδέχτηκε ότι δεν φρόντιζε τη φωνή του πριν από τον καρκίνο. Όταν το ξεπέρασε, πήρε έναν δάσκαλο φωνητικής και δούλεψε πολύ σκληρά, πολύ σοβαρά και εντατικά. Έμαθε πώς να τραγουδάει διαφορετικά, πώς να αναπνέι διαφορετικά, πώς να στέκεται διαφορετικά όταν τραγουδάει, πώς να ερμηνεύει λέξεις και προτάσεις στο κάθε τραγούδι.



Οι Megadeth για τον Mustaine είναι οι δικοί του τύποι και πρέπει να αναγνωρίζουν την αξία τους και να τους σέβονται. Όταν παίζουν υπάρχει το «Εμείς», αυτό είναι που μετράει.

