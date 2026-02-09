Oι Megadeth έρχονται στη χώρα μας για το Release Athens 2026 την Τρίτη 30 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Οι Megadeth ανέβηκαν για πρώτη φορά με άλμπουμ τους στο Νο. 1 στο chart των ΗΠΑ.

Οι βετεράνοι της metal από το Λος Άντζελες με το «Megadeth» που αναφέρεται ευρέως ως το κύκνειο άσμα τους έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200.

Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1983 εμφανίστηκε πρώτη φορά στα charts, όταν το δεύτερο άλμπουμ του «Countdown to Extinction» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 118 τον Οκτώβριο του 1986.

Οι Megadeth έφθασαν μέχρι το Νο. 2, με το «Countdown to Extinction» το 1992.

Στο Top 10 του Billboard 200 chart το συγκρότημα έφθασε με εννέα άλμπουμ.

«Μετά από 40 χρόνια παράδοσης μουσικής για τους Megadeth, παίζοντας σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο, δεν έχω τίποτα άλλο παρά ευγνωμοσύνη αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Ντέιβ Μαστέιν. «Το γεγονός ότι ανακαλύπτω ότι ο πιο πρόσφατος δίσκος των Megadeth είναι επίσης ο πρώτος μας δίσκος στο Νο. 1, επικυρώνει περαιτέρω τη θέλησή μου να κατακτήσω την κορυφή» τόνισε.

«Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τον Τίμου Μαντισαάρι, τον Τζέιμς ΛοΜένζο, τον Ντιρκ Βερμπόρεν και τον Κρις Ράκεστροου, όλους τους θαυμαστές μας που το κάνατε αυτό δυνατό. Χωρίς εσάς, οι MEGADETH δεν θα ήταν τόσο επιτυχημένοι. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ανθρώπους πίσω από τα παρασκήνια, τη διοίκησή μας, τον Ντάνι Νόζελ, τον Τζάστιν Μαστέιν και τον Στιβ Ρος στην CTK και τη δισκογραφική μας BLKIIBLK/Tradecraft» ανέφερε.

Το άλμπουμ έφτασε επίσης στο Νο. 1 στην Αυστραλία (υψηλότερη προηγούμενη θέση, Νο. 2) και στην Αυστρία (υψηλότερη προηγούμενη θέση, Νο. 8).

Tην Τρίτη 30 Ιουνίου oι Megadeth θα επιστρέψουν στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Πρόκειται για μια από τις τελευταίες ευκαιρίες να δούμε ζωντανά ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία του heavy metal, σε μια συναυλία με ξεκάθαρο ιστορικό βάρος, αφού μαζί τους θα εμφανιστεί ακόμη μια θρυλική μπάντα που αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο της: οι Βραζιλιάνοι Sepultura.

