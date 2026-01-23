Μαζί και η διασκευή του «Ride The Lightning» των Metallica, με τον Mustaine να κλείνει ένα κεφάλαιο-ορόσημο της metal σκηνής.

Σήμερα, 23 Ιανουαρίου, οι Megadeth κυκλοφόρησαν τον 17ο και τελευταίο δίσκο τους, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πορείας τεσσάρων δεκαετιών που σφράγισε το thrash metal σε παγκόσμιο επίπεδο.



Ο Dave Mustaine δήλωσε πως η απόφαση να κλείσει το κεφάλαιο των Megadeth πάρθηκε συνειδητά και «με τους δικούς του όρους», ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο αριστερό του χέρι. Παρ’ όλα αυτά, το συγκρότημα μπήκε στο στούντιο χωρίς να λειτουργεί υπό το βάρος του «τελευταίου δίσκου», κάτι που αποτυπώνεται και στο τελικό αποτέλεσμα.

{https://youtu.be/ECXg-a7XZQI?si=ivWwZLxi3KZbviNa}



Με πέντε πλατινένιους δίσκους, ένα Grammy, δεκάδες κλασικά albums και κομμάτια-ορόσημα, οι Megadeth παραμένουν ένας από τους τέσσερις πυλώνες του thrash metal, μαζί με Metallica, Slayer και Anthrax. Ένα συγκρότημα που εξέφρασε τους «outsiders» του metal και επηρέασε γενιές ολόκληρες μουσικών.





Ο δίσκος κλείνει με την πολυαναμενόμενη διασκευή του «Ride The Lightning» των Metallica, που είχε προαναγγείλει ο Mustaine, κλείνοντας ιδανικά έναν εμβληματικό κύκλο της metal ιστορίας.



«Καθώς φτάνω στο τέλος μιας ζωής γεμάτης μουσική, η απόφαση να συμπεριλάβω το «Ride The Lightning» — ένα τραγούδι που συνυπέγραψε με τους James Ηetfield, Lars Ulrich και Cliff Burton — ήταν ένας τρόπος να τιμήσω το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η καριέρα μου».



Ακούστε το εδώ:



{https://www.youtube.com/watch?v=TBV8_0BqIw8}



Η κυκλοφορία του τελευταίου δίσκου συνοδεύεται και από ένα farewell tour, στο πλαίσιο του οποίου οι Megadeth θα εμφανιστούν και στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 30 Ιουνίου θα επιστρέψουν στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Πρόκειται για μια από τις τελευταίες ευκαιρίες να δούμε ζωντανά ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία του heavy metal, σε μια συναυλία με ξεκάθαρο ιστορικό βάρος, αφού μαζί τους θα εμφανιστεί ακόμη μια θρυλική μπάντα που αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο της: οι Βραζιλιάνοι Sepultura.



