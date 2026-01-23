Ένα καλοκαίρι γεμάτο metal θρύλους και σούπερ προσφορές.

Το Release Athens κλείνει φέτος τα 10 χρόνια ζωής και δεν μπορούσε να μην τιμήσει ξανά ένα είδος που οδήγησε χιλιάδες «πιστούς» στην Πλατεία Νερού.



Από Slipknot και Judas Priest μέχρι Gojira και Dream Theater, το μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ υποδέχεται φέτος 3 μέρες «καθαρόαιμου» metal με θρυλικά ονόματα.



Ξεκίνημα την Τρίτη 30 Ιουνίου με Megadeth και Sepultura. Δύο από τα πιο καθοριστικά ονόματα στην ιστορία του heavy metal ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή, στο πλαίσιο των αποχαιρετιστήριων περιοδειών τους, για μια βραδιά υψηλού συμβολισμού που θα αποτελέσει το τελευταίο μεγάλο τους ραντεβού με το ελληνικό κοινό.



Την Παρασκευή 10 Ιουλίου το Release Athens υποδέχεται τους Helloween στην Πλατεία Νερού. Μετά την επική εμφάνισή τους στην ίδια σκηνή, το 2023, οι Γερμανοί πρωτοπόροι του power metal επιστρέφουν για ένα απολαυστικό show με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Μαζί τους, μια ακόμα θρυλική μπάντα του ευρωπαϊκού metal, οι Saxon, καθώς και το ντουέτο των Ashes of Ares.



Το Σάββατο 25 Ιουλίου είναι η σειρά ακόμα ενός σπουδαίου lineup. Oι Sabaton, δυνατότεροι από ποτέ, θα κλείσουν το φεστιβάλ, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο. Μαζί τους, οι Savatage, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια, ως ιδανικοί co-headliners, σε ένα lineup που συμπληρώνουν οι - τόσο αγαπημένοι στη χώρα μας - εκπρόσωποι του symphonic metal, Epica.

Όλες οι metal προσφορές

Υπάρχουν ήδη δύο ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο : Megadeth, Sepultura & more tba (30/6) + Helloween, Saxon, Ashes of Ares (10/7)) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7) 140 ευρώ (όφελος 45 ευρώ)

: Megadeth, Sepultura & more tba (30/6) + Helloween, Saxon, Ashes of Ares (10/7)) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7) 140 ευρώ (όφελος 45 ευρώ) Διήμερο : Helloween, Saxon, Ashes of Ares (10/7) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7) 90 ευρώ (όφελος 35 ευρώ)

: Helloween, Saxon, Ashes of Ares (10/7) + Sabaton, Savatage, Epica (25/7) 90 ευρώ (όφελος 35 ευρώ) Διήμερο: Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6) + Three Days Grace (28/6) 110 ευρώ (όφελος 25 ευρώ)

*Οι κάτοχοι μεμονωμένου ή συνδυαστικού εισιτηρίου για τα shows με headliners τους Helloween και τους Sabaton/ Savatage, μπορούν, αν το επιθυμούν, να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στην παραπάνω προσφορά.