Οι Pale Blue Eyes έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pale Blue Eyes, την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Το βρετανικό σχήμα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πλαισιώνει ιδανικά τους Moby και Garbage, συμπληρώνοντας το lineup μιας ξεχωριστής φεστιβαλικής βραδιάς με τον ονειρικό pop ήχο του.

Οι Pale Blue Eyes είναι ένα σύγχρονο indie-pop τρίο με ρίζες στο South Devon και το Sheffield. Στον πυρήνα τους βρίσκεται το δίδυμο των Matt και Lucy Board, με τον μπασίστα Aubrey Simpson να συμπληρώνει τη σύνθεση.



Συχνά συγκρίνονται με καλλιτέχνες όπως οι M83 και οι Slowdive, ωστόσο η ταυτότητά τους παραμένει διακριτή: λαμπερά synths, kraut αναφορές και shoegaze μελωδίες που ισορροπούν ανάμεσα στη νοσταλγία και την αισιοδοξία.

Το ντεμπούτο τους, Souvenirs (2022), γνώρισε θερμή υποδοχή, ενώ το This House (2023) που ακολούθησε επιβεβαίωσε τη δυναμική τους και τους εδραίωσε ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της νέας βρετανικής σκηνής. Το τρίτο άλμπουμ, New Place (2025), σηματοδοτεί μια περίοδο αλλαγής: μετακόμιση στο Sheffield, νέο ξεκίνημα και αναστοχασμό πάνω στη διαδρομή που τους έφερε έως εκεί. Τη μίξη και το mastering υπογράφει ο εμβληματικός παραγωγός της πόλης, Dean Honer (γνωστός για τη συνεργασία του με καλλιτέχνες όπως οι The Human League και η Róisín Murphy).

Το 2024 οι Pale Blue Eyes περιόδευσαν σε 12 ευρωπαϊκές χώρες ως support των Slowdive, ενώ έχουν μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι GOAT, Sea Power, Editors, Public Service Broadcasting και The Midnight.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 70€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Moby, Garbage, Pale Blue Eyes (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff (24/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Moby, Garbage, Pale Blue Eyes (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff (24/6, Πλατεία Νερού) + Pet Shop Boys & more tba (27/6, Πλατεία Νερού) προς 153€ (όφελος 40€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.