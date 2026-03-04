Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Ανοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να καθησυχάσει τις αγορές για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στον Περσικό Κόλπο, την ώρα που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το αμερικανικό αργό (WTI) να διαμορφώνεται στα 76,82 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του καταγράφει άνοδο 2,26 δολαρίων ή 3,03%, επιβεβαιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση που κυριαρχεί στην αγορά.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος για το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, το οποίο κινείται στα 84,05 δολάρια το βαρέλι. Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 2,65 δολάρια ή 3,26%, διατηρώντας επίσης ανοδική πορεία.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιχείρησε να καθησυχάσει χθες τους πλοιοκτήτες και τις αγορές ότι η ναυσιπλοΐα μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ δεν έπισαν τόπο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η U.S. Development Finance Corporation θα παρέχει πολιτική ασφάλιση κινδύνου και εγγυήσεις για την οικονομική ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνοδείας δεξαμενόπλοιων από το αμερικανικό ναυτικό.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, η αγορά παραμένει νευρική, καθώς η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν παγώσει, με πολλούς πλοιοκτήτες να αποφεύγουν την περιοχή φοβούμενοι πιθανά ιρανικά αντίποινα. Το συγκεκριμένο πέρασμα θεωρείται το σημαντικότερο ενεργειακό «στενό» στον κόσμο, καθώς περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διακινείται μέσω αυτού, κυρίως προς μεγάλες ασιατικές οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι σε περίπτωση παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν ακόμη και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Τραμπ, πάντως, εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να οδηγήσει σε «λίγο υψηλότερες τιμές πετρελαίου για λίγο χρονικό διάστημα», εκτιμώντας ωστόσο ότι θα υποχωρήσουν μόλις ολοκληρωθεί η κρίση.