Oι Pantera επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Pantera, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι θρυλικοί Τεξανοί πρωτοπόροι του groove metal θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, κλείνοντας επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα κενά στη συναυλιακή ιστορία του heavy metal στη χώρα μας με ένα ανεπανάληπτο show.



Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!



Οι Pantera παραμένουν μέχρι σήμερα ένα από τα πιο επιδραστικά και καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του heavy metal. Με πωλήσεις δεκάδων εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως, τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy και δισεκατομμύρια streams, το εμβληματικό σχήμα των Philip H. Anselmo, Dimebag Darrell, Rex Brown και Vinnie Paul δημιούργησε έναν μοναδικό ήχο, που δεν έμοιαζε με τίποτα πριν ή μετά από αυτούς. Έναν ήχο που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο το metal ακουγόταν, έμοιαζε και γινόταν αισθητό.



Ξεκινώντας από τη σκηνή του Τέξας, έκαναν τη μεγάλη τους έκρηξη με το πολυπλατινένιο Cowboys from Hell (1990). Δύο χρόνια αργότερα, το Vulgar Display of Power (1992) επανακαθόρισε το metal και το hard rock, γεννώντας διαχρονικά κομμάτια όπως τα “Walk” και “This Love”, και κατέκτησε μια θέση στο Top 10 της λίστας του Rolling Stone με τα 100 σπουδαιότερα metal άλμπουμ όλων των εποχών.



Το Far Beyond Driven (1994) έκανε ντεμπούτο στο Νο.1 του Billboard 200 και παραμένει μέχρι σήμερα γνωστό ως «το πιο σκληρό άλμπουμ που έφτασε ποτέ στην κορυφή του chart». Συνεχίζοντας ακόμη πιο ακραία, το The Great Southern Trendkill (1996) έγινε χρυσό με το Pitchfork να λέει για το δίσκο πως «πιο συναρπαστικός δεν γίνεται». Το Reinventing the Steel (2000) χάρισε στο συγκρότημα το τρίτο συνεχόμενο Top 5 άλμπουμ τους στο Billboard 200.



Ακολούθησε μια περίοδος σιωπής και η μουσική κοινότητα θρήνησε την απώλεια των Dimebag Darrell και Vinnie Paul. Παρ’ όλα αυτά, η μουσική των Pantera συνέχισε να διαπερνά την ευρύτερη κουλτούρα, εμφανιζόμενη σε ταινίες όπως The Crow, Donnie Darko, Sonic the Hedgehog 2 και το βραβευμένο με Oscar The Big Short.



Το 2022, οι Pantera επέστρεψαν στη ζωή με τους Anselmo και Brown, πλαισιωμένους από τους μακροχρόνιους φίλους και συνοδοιπόρους τους, Zakk Wylde και Charlie Benante (Anthrax). Έκτοτε, το συγκρότημα έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα φεστιβάλ, έχει γεμίσει αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο και συνόδευσε τους Metallica στην παγκόσμια περιοδεία M72 World Tour για σχεδόν τρία χρόνια. Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, οι Pantera έχουν παρουσιάσει τα διαχρονικά τους anthems σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Το 2025 έκλεισε με το The Heaviest Tour of the Summer, γιορτάζοντας την κληρονομιά τους και συστήνοντάς τη σε μια νέα γενιά fans.



Μετά από δεκαετίες αναμονής, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, τραγούδια όπως τα This Love, Walk, New Level και Mouth for War, ανάμεσα σε πολλά άλλα, θα δονήσουν – επιτέλους - την Πλατεία Νερού, σε μια μοναδική εμπειρία που μπορεί να νιώσει κανείς μόνο ζωντανά.



Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 12:00, προς 75€ και για συγκεκριμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 250€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνονται διαθέσιμες δύο ακόμα ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Pantera & more tba (9/7, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) προς 140€ (όφελος 15€

Pantera & more tba (9/7, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace & more tba (28/6, Πλατεία Νερού) προς 185€ (όφελος 30€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.