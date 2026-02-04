Οι Pet Shop Boys έρχονται στην Πλατεία Νερού το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Το Release Athens 2026 υποδέχεται ξανά τους Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2022 — ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια του φεστιβάλ — οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μια από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού – και όχι μόνο.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Οι Pet Shop Boys, το εμβληματικό δίδυμο των Neil Tennant και Chris Lowe, αποτελούν το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, όπως καταγράφεται και στο Guinness Book of Records. Από την υπογραφή τους με την Parlophone το 1985 έως σήμερα, έχουν διαμορφώσει έναν μοναδικό, διαχρονικό ήχο που καθόρισε την ιστορία της pop. Με 44 singles στο UK Top 30, εκ των οποίων 22 στο Top 10 και τέσσερα στο Νο1, και 15 studio albums που όλα μπήκαν στο UK Top 10, το αντίκτυπό τους στην pop κουλτούρα παγκοσμίως παραμένει ανεπανάληπτο.

Παράλληλα με τη δισκογραφία τους, επαναπροσδιόρισαν την live εμπειρία, δημιουργώντας ένα είδος pop θεάτρου και συνεργαζόμενοι με σκηνοθέτες, σχεδιαστές και καλλιτέχνες όπως οι Derek Jarman, Zaha Hadid, Es Devlin και Tom Scutt.

Οι κριτικές για την Pet Shop Boys – DREAMWORLD – The Greatest Hits Live περιοδεία λένε χαρακτηριστικά:

«Το κορυφαίο pop γκρουπ της Μ. Βρετανίας τα τελευταία 40 χρόνια, βρίσκεται στη φόρμα της ζωής του[…]. Μια παράσταση που αναζωογονεί τη ψυχή». ***** London Metro.

«Μια απόλυτα χαρούμενη γιορτή». ***** Metro

«Πολύχρωμο, επιβλητικό, γεμάτο επιτυχίες και άφθονο κέφι». ***** Evening Standard

«Ένα απολαυστικό δίωρο πάρτι... που ανεβάζει την ποπ μουσική στο υψηλότερο επίπεδο». ***** - NME

ενώ η Independent υποστήριξε πως «η καριέρα τους απέδειξε ότι η pop μουσική και η υψηλή τέχνη όχι μόνο μπορούν να συνυπάρξουν, αλλά και να υπερβούν υποτιθέμενες ανώτερες μουσικές φόρμες».

Η περιοδεία Dreamworld: The Greatest Hits Live, η πρώτη greatest hits tour της καριέρας τους, γρήγορα καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα live projects των τελευταίων ετών. Στην πέμπτη χρονιά της πλέον, έχει επισκεφτεί 31 χώρες, με headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ venues του κόσμου όπως το Glastonbury, το Primavera, το Madison Square Garden, το The Hollywood Bowl και το τεράστιο Hyde Park, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δυναμική στη σκηνή.

Με Ivor Novello και BRIT Awards για τη συνολική τους προσφορά, ένα εντυπωσιακό εύρος συνεργασιών — από τη Dusty Springfield έως τη Madonna και τον David Bowie — και έργο που εκτείνεται από το μουσικό θέατρο και το μπαλέτο έως την κινηματογραφική μουσική, οι Pet Shop Boys κινούνται διαχρονικά πέρα από τα όρια της pop, επαναπροσδιορίζοντάς τη ως μια μορφή τέχνης που μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσβάσιμη, ριζοσπαστική, ευφυής και συναισθηματικά καταιγιστική.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε στην Πλατεία Νερού ένα show υψηλού επιπέδου: με όλα τα μεγάλα hits, απρόσμενες εκπλήξεις από μια ατελείωτη δισκογραφία και μια εντυπωσιακή παραγωγή αντάξια της ιστορίας τους — μια βραδιά που δεν θα τιμήσει απλώς το παρελθόν, αλλά θα επιβεβαιώσει γιατί οι Pet Shop Boys παραμένουν σύγχρονοι και μοναδικοί στο είδος τους.

Πληροφορίες

Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει προς 58€ και για συγκεκριμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 63€, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 125€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνονται διαθέσιμες δύο ακόμα ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Pet Shop Boys & more tba (27/6, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff (24/6, Πλατεία Νερού) προς 103€ (όφελος 20€)

Pet Shop Boys & more tba (27/6, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausswolff (24/6, Πλατεία Νερού) + Moby, Garbage & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) προς 153€ (όφελος 40€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.