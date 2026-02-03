Τι φέρεται να πρότεινε η Άννα Διαμαντοπούλου στον Νίκο Ανδρουλάκη και η συμμαχία ενόψει και του Συνεδρίου.

Μια άποψη η οποία είναι κυρίαρχη μεταξύ των συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη εξέφρασε με εμφατικό τρόπο η Άννα Διαμαντοπούλου. Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε (OPEN) πως «δεν δουλεύουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση», συμπληρώνοντας πως κάποιες συμπεριφορές συμβάλλουν στην αποτυχία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η κυρία Διαμαντοπούλου είχε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μια μακρά συνομιλία με τον κ. Ανδρουλάκη, το συμπέρασμα της οποίας ήταν πως «δεν πάει άλλο η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ». Με την έννοια πως δεν μπορεί να συνεχιστούν οι δημόσιες διαφοροποιήσεις και η συνεχής, έμμεση ή άμεση, αμφισβήτηση της ηγεσίας. Στο τέλος της ημέρας, όλα αυτά αποτυπώνονται στις αρνητικές δημοσκοπήσεις, την πολυσυζητημένη βελόνα.

Έχοντας και την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού, η πολύπειρη Διαμαντοπούλου αντιλαμβάνεται πως σε αυτό το κλίμα μόνο εύκολο δεν θα είναι για το ΠΑΣΟΚ να κάνει συνέδριο, το οποίο κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα από τις εσωκομματικές συγκρούσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είναι από τα στελέχη που θεωρούν πως θα πρέπει να στείλει ο κ. Ανδρουλάκης ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της εσωστρέφειας και της υπονόμευσης, χωρίς κατά πληροφορίες να απορρίπτει, στο τέλος της ημέρας και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ακόμα και τα πειθαρχικά μέτρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η άποψη της κυρίας Διαμαντοπούλου είναι πως θα πρέπει άμεσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να θέσει με ξεκάθαρο τρόπο το πλαίσιο των συνεργασιών, να βάλει σαφή χαρακτηριστικά στο θέμα των «μεταγραφών», οι οποίες τονίζει πως θα πρέπει να έχουν αμφίπλευρο χαρακτήρα. Επιμένει πως η μάχη στον χώρο του κέντρου δεν είναι χαμένη για το ΠΑΣΟΚ και πως δεν θα πρέπει να χαριστούν οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι στον κ. Μητσοτάκη. Γι' αυτό και είναι επιφυλακτική στα γενικότερα ανοίγματα προς τα αριστερά.

Όπως και να έχει, διαφαίνεται ότι η συμμαχία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την πρώην επίτροπο είναι αυτή τη στιγμή το πιο ισχυρό του εσωκομματικό χαρτί. Παρότι είναι εμφανές ότι η κυρία Διαμαντοπούλου δεν είναι σε πλήρη πολιτική ταύτιση με τον κ. Ανδρουλάκη, είναι απολύτως προσηλωμένη στην προσπάθεια που πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να πετύχει στις εκλογές το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Με βάση και τα προαναφερθέντα, η κυρία Διαμαντοπούλου θα βρεθεί στο πλευρό του κ. Ανδρουλάκη στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να εκλέξει μια σειρά στελεχών της στην νέα Κεντρική Επιτροπή, όπως είναι η Χαρά Κεφαλίδου, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, η Βαγγελιώ Σχοιναράκη κ.ά.

Ε.Σ.