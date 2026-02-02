Οι λόγοι που η αξιωματική αντιπολίτευση μοιάζει να μην μπορεί να αποτελέσει τον «αντίπαλο πόλο» του Κ. Μητσοτάκη- Τι περιπλέκει την κατάσταση.

Η αλήθεια είναι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλιώς φανταζόταν το Συνέδριο του Μαρτίου. Ως εφαλτήριο για τις εκλογές και όχι ως χώρο για ένταση της εσωστρέφειας και με κίνδυνο να τιναχθεί το κόμμα στον αέρα, όπως συμβαίνει τώρα.

Ας δούμε όμως όμως τι συμβαίνει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετατρέπεται σιγά- σιγά στο νέο αδύνατο κρίκο του πολιτικού συστήματος:

«ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ: Η Χαριλάου Τρικούπη θέτει ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά, προκειμένου να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει με ποιον πρωθυπουργό- προφανώς με τον Ν. Ανδρουλάκη, εφόσον πετύχει μια τέτοια, ιστορική, πρωτιά!

Οι δημοσκοπήσεις ωστόσο δείχνουν πως αυτό είναι δύσκολο να συμβεί, καθώς η ΝΔ επιτυγχάνει ...νταμπλ σκορ έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού που προφανώς θα δυσκολεύσουν την εκλογική απόδοση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτή της ΝΔ. Αν η σημερινή δημοσκοπική κατάσταση δεν αλλάξει δραματικά τότε το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να μην μπορεί να υπερασπίσει στην τελική προεκλογική περίοδο τον βασικό του στόχο, καθώς ο στόχος του «πρώτο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά» θα λειτουργήσει ως μπούμερανγκ για τη Χαριλάου Τρικούπη. Με κίνδυνο να εμφανίσει σημεία αποσταθεροποίησης...

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ; Η ανακοίνωση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού ίσως επιβεβαιώσουν πως στις επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στελέχη της Χ. Τρικούπη να εκτιμούν πως αυτό θα συμβεί με αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό, αν και παρατηρητές εκτιμούν πως κυρίως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα διεκδικήσουν διψήφιο ποσοστό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ; Πλέον όχι. Η στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» δεν μπαίνει σε αμφισβήτηση, με αποτέλεσμα οι προτάσεις του για διάλογο προς ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κοκ να μοιάζει χωρίς αντικείμενο.

ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΔ; Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κατηγορηματικός, κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο Χάρης Δούκας και όσοι τον ακολουθούν δείχνουν να μην το πιστεύουν, ζητώντας να υπάρξει ψήφισμα του Συνεδρίου που θα αποκλείει κατηγορηματικά κάθε συνεργασία με τη ΝΔ με ή χωρίς τον Κ. Μητσοτάκη για πρωθυπουργό.

Ο Ν. Ανδρουλάκης, ωστόσο, αρνείται ένα τέτοιο ψήφισμα, περιέργως πώς, καθώς κάτι τέτοιο είναι υποστηρικτικό προς τη θέση του. Οι υποστηρικτές του εκτιμούν πως πρόκειται για κίνηση τακτικής καθώς δεν θέλει να χάσει μέρος των «φιλομητσοτακικών» ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι αφήνουν να εννοηθεί πως υπάρχει κρυφή ατζέντα για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Στο Μαξίμου θεωρούν πως αν η ΝΔ βγει πρώτη στις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ βγει δεύτερο, τότε όντως δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης, ενώ αν βγει τρίτο ή τέταρτο τότε ο Ν. Ανδρουλάκης θα έχει δυο επιλογές: Ή να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ή να συμμετάσχει σε συγκυβέρνηση έστω και με μερικές απώλειες, καθώς τα «πράσινα στελέχη» είναι εθισμένα με την ανάληψη θέσεων στην κυβέρνηση και στον κρατικό μηχανισμό.

ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΘΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ; Δύσκολο να το υπολογίσει κανείς αν δεν δει τα πρόσωπα που θα επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Σκανδαλίδης δουλεύει πυρετωδώς στην κατεύθυνση αυτή, με συνεχείς συναντήσεις, ενώ και ο Κώστας Τσουκαλάς έχει αναλάβει να επιστρέψουν μεσαία κυρίως στελέχη που ήταν μαζί του στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ. Κάποια θα προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα, όπως πχ η Νίνα Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποια ενδεχομένως θα βοηθήσουν. Είναι όμως φανερό πως αν πρόκειται για επιστροφή πρώην στελεχών και μόνο δεν μπορεί να προκαλέσουν αξιοσημείωτη δυναμική.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ Ο Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ; -ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ; Προφανώς ναι, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβητείται κυρίως από τον Χάρη Δούκα και δευτερευόντως (και όχι δημοσίως, τουλάχιστον ακόμα) από τον Παύλο Γερουλάνο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, δέχεται εισηγήσεις για τη διαγραφή στελεχών με πρώτο τον Δήμαρχο Αθηναίων.

Ο Ν. Ανδρουλάκης, τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή, δεν αποδέχεται τις εισηγήσεις αυτές καθώς θα υπάρξει μεγάλη αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ, πιθανόν και ένα γενικότερο «αντάρτικο», δεν θα τις δεχθεί και ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ θα διευκολύνει και τις κινήσεις ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς που επωάζονται με επίκεντρο τον Αλέξη Τσίπρα. Η πιθανότερη τακτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να προωθήσει με διοικητικές πράξεις, συχνά έξω από το πνεύμα του Καταστατικού να περιθωριοποιήσει ή και να τον αναγκάσει να διαμορφώσει στρατηγική εξόδου από το ΠΑΣΟΚ τον Χάρη Δούκα και να δυσκολεύσει τον Παύλο Γερουλάνο.

(Το κείμενο έχει γραφτεί για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας)