Μετά τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο και ο Θόδωρος Μαργαρίτης τίθεται κατά της απόφασης του Νίκου Ανδρουάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Με ανακοίνωσή του ο Θόδωρος Μαργαρίτης αναφέρει πως πάντα οι διαγραφές ήταν «ένδειξη κρίσης» και όχι «ανάτασης και προώθησης».

Και συνεχίζει λέγοντας «Άλλωστε η εσωκομματική Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Όπως και η ίδια η κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Απαιτούν ανοχή στην διαφορετική άποψη. Είτε είναι σωστή, είτε λάθος».

Και καταλήγει «Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είναι γνωστό ότι δεν είχα ίδιες απόψεις. Πρόσφατα η στήριξη μου στον Σάντσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφωνία μου συνιστά ρήξη. Πολύ περισσότερο όταν με τον Οδυσσέα βρέθηκα στην Δημοκρατική Συμπαράταξη της Φ.Γεννηματά. Δύσκολα χρόνια! Θυμάμαι μάλιστα πού σχολιάζαμε με πόση δυσκολία είχαμε καταφέρει την προεκλογική συγκέντρωση τον Σεπτέμβρη του 2015 στην πλατεία Κοτζιά. Πόσο λίγοι είμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει...».