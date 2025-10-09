Αυτή η εξέλιξη είναι ένα βότσαλο στη λίμνη, γιατί υπήρχαν στάσιμα νερά, σχολίασε ο Θ. Μαργαρίτης τα τεκταινόμενα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί με όσα κόμματα κινούνται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Αριστερά είτε το κόμμα του Τσίπρα είτε άλλες δυνάμεις, τόνισε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Μαργαρίτης στα Παραπολιτικά 90,1 προσθέτοντας ότι η υπόθεση της αυτονομίας δεν ακυρώνει την αναζήτηση συμμαχιών. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «εκ προοιμίου δεν μπορείς να το αποκλείσεις από έναν διάλογο».

Ερωτηθείς αν θα επιδράσει στο ΠΑΣΟΚ ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον κ.Τσίπρα, τόνισε: «Αυτή η εξέλιξη είναι ένα βότσαλο στη λίμνη, γιατί υπήρχαν στάσιμα νερά. Η υπόθεση Τσίπρα είναι κυρίως ένα θέμα που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δεν το επηρεάζει στον ίδιο βαθμό, το επηρεάζει στον βαθμό που βρίσκεται στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη και στην Κεντροαριστερά».

Και πρόσθεσε πως «Θα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα στη χώρα, συσχετισμοί ευνοϊκοί για ένα ρόλο του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, αλλά έχω και την απόλυτη ρεαλιστική επίγνωση ότι για να πετύχει αυτό χρειάζονται και κάποιες συνεργασίες διότι για να είσαι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, πολύ περισσότερο αν είσαι δεύτερο, χρειάζεται να υπάρχουν εκείνοι οι συσχετισμοί άρα κι οι συνεργασίες οι οποίες θα διευκολύνουν τη δυνατότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Συνεργασίες κομμάτων».

Κληθείς να σχολιάσει αν κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει προεκλογικά, υπογράμμισε: «Σε πρώτη φάση χρειάζεται να υπάρχει ένας συντονισμός των κομμάτων, μια συνεννόηση, όχι ανταγωνισμός με την έννοια της εχθροπάθειας ανάμεσα στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να αναζητήσουμε όπου και όσο είναι εφικτό τις συμπτώσεις. Θεωρώ θετικό, για παράδειγμα, ότι ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη έστω και πάνω στο πρόγραμμα που κατέθεσε στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, να υπάρξει ένας διάλογος προκειμένου να αναζητηθούν όσες συμπτώσεις υπάρχουν και όπου μπορεί να υπάρξει συνεργασία».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να τροποποιηθεί η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ έχει μια αυτόνομη γραμμή, καλά κάνει και την έχει, θέλει το δικό του πρόγραμμα να είναι βάση συζήτησης, θέλει να έχει την πρωτοκαθεδρία σε αυτή την υπόθεση αλλά η υπόθεση της αυτονομίας δεν ακυρώνει την αναζήτηση συμμαχιών. Δεν πρέπει να την ακυρώνει την αναζήτηση συμμαχιών έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για μια προοδευτική πλειοψηφία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ερώτηση με ποιον κομματικό σχηματισμό θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί μετεκλογικά, απάντησε: «Εάν το ΠΑΣΟΚ έχει το πλεονέκτημα να διαμορφώσει κυβερνητική πρόταση κατά τη γνώμη μου είναι όσα κόμματα κινούνται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Αριστερά είτε το κόμμα του Τσίπρα είτε άλλες δυνάμεις που θα διαμορφωθούν».

Αναφορικά με το «κόμμα Τσίπρα« και την επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πρώην πρωθυπουργό, κόβοντας κάθε επαφή, ο κ. Μαργαρίτης σχολίασε: «Είπα να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, ωστόσο οι δηλώσεις Τσίπρα δείχνουν ότι κινείται στον ευρύ χώρο της Κεντροαριστεράς, όταν μιλάει για δημοκρατικό καπιταλισμό αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεμπλέξει με τον αριστερισμό και τον λαϊκισμό. Ας περιμένουμε να δούμε, αλλά εκ προοιμίου δεν αποτελεί ένα κόμμα το οποίο μπορείς να το αποκλείσεις από έναν διάλογο. Σε κάθε περίπτωση όμως το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ δεν εξαρτά την πολιτική του από τις συμμαχίες, εξαρτά την πολιτική του από την αλλαγή των συσχετισμών και από την πρωτοκαθεδρία που πρέπει να έχει στις πολιτικές εξελίξεις. Να σας το πω διαφορετικά, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματωθεί στο κόμμα Τσίπρα αυτόματα δεν αλλάζει και η πολιτική των συμμαχιών στον βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ για όλους μας είναι ένας συνομιλητής για κοινή δράση;».

«Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να υπάρξει ένας κοινός εκλογικός συνασπισμός, είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν προγραμματικές διαφορές. Επιμένω όμως ότι μπορούν να υπάρχουν συμπτώσεις όπου είναι εφικτό, γιατί το κύριο ζήτημα είναι να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολιτευτική γραμμή ικανή να είναι ένα θεσμικό αντίβαρο στην παντοδυναμία της σημερινής κυβέρνησης», πρόσθεσε.