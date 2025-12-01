Οι μπροστινές θέσεις του «Παλλάς» κρατούνται για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου- Για ποιους προορίζεται ο ...«βασιλικός εξώστης».

Έχει σαφώς το ενδιαφέρον του.

Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αποστείλλει καμία πρόσκληση για το βιβλίο του, δεν θα υπάρχουν και θέσεις που θα κρατηθούν για επισήμους.

Στις πρώτες σειρές του θεάτρου άλλωστε θα καθήσουν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου.

Συνεπώς, όποιος βρει θέση ο καθένας. Είτε επίσημος, είτε όχι.

ΥΓ: Όπως πληροφορούμαστε ο «βασιλικός εξώστης» του «Παλλάς» θα χρησιμοποιηθεί για τους δημοσιογράφους. Δεν αποκλείεται προς τα εκεί να κατευθυνθούν και κάποιοι επίσημοι που δεν θα βρίσκουν θέση στην αίθουσα...

Β.Σκ.