«Για να τροφοδοτήσουμε τα υπόγεια νερά χρειάζονται μέρες και μήνες. Δεν αρκεί μία βροχόπτωση, χρειάζεται να επανέλθουμε στην κανονικότητα», τόνισε ο Παναγιώτης Σαμπατακάκης, διδάκτορας Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Μπολόνιας, εξηγώντας το γιατί παρά τις ραγδαίες βροχοπτώσεις αυξάνονται οι ελλείψεις νερού.
Ο φετινός Νοέμβριος ήταν ένας «καλός» μήνας, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, επεσήμανε ο κ. Σαμπατακάκης μιλώντας στην EΡΤNews. «Ελπίζουμε ο Δεκέμβριος να είναι το ίδιο και καλύτερος», πρόσθεσε.
«Φέτος το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι καλά για τη χώρα μας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελλείμματος που είχε δημιουργηθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια μπορεί να αναπληρωθεί από έναν πολύ καλό χειμώνα - όσον αφορά τα υπόγεια νερά», υπογράμμισε.
Ο ίδιος αποσυνδέει τη λειψυδρία από την ξηρασία, υπογραμμίζοντας πως «η ξηρασία έχει να κάνει με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, που δεν μπορούμε να τα ορίσουμε ή τα ορίζει η κλιματική αλλαγή - όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε. Η λειψυδρία έχει να κάνει και με τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή με τη διαχείριση. Εκεί, περνάει από το χέρι μας να διορθώσουμε νοοτροπίες και τεχνικές άρδευσης. Χρειάζεται να μην σπαταλάμε νερό».
