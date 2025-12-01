Ο φετινός Νοέμβριος ήταν ένας «καλός» μήνας, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Ωστόσο, δεν αρκεί...

«Για να τροφοδοτήσουμε τα υπόγεια νερά χρειάζονται μέρες και μήνες. Δεν αρκεί μία βροχόπτωση, χρειάζεται να επανέλθουμε στην κανονικότητα», τόνισε ο Παναγιώτης Σαμπατακάκης, διδάκτορας Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Μπολόνιας, εξηγώντας το γιατί παρά τις ραγδαίες βροχοπτώσεις αυξάνονται οι ελλείψεις νερού.

Ο φετινός Νοέμβριος ήταν ένας «καλός» μήνας, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, επεσήμανε ο κ. Σαμπατακάκης μιλώντας στην EΡΤNews. «Ελπίζουμε ο Δεκέμβριος να είναι το ίδιο και καλύτερος», πρόσθεσε.

«Φέτος το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι καλά για τη χώρα μας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελλείμματος που είχε δημιουργηθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια μπορεί να αναπληρωθεί από έναν πολύ καλό χειμώνα - όσον αφορά τα υπόγεια νερά», υπογράμμισε.

Ο ίδιος αποσυνδέει τη λειψυδρία από την ξηρασία, υπογραμμίζοντας πως «η ξηρασία έχει να κάνει με τα μετεωρολογικά φαινόμενα, που δεν μπορούμε να τα ορίσουμε ή τα ορίζει η κλιματική αλλαγή - όπως θέλετε μπορούμε να το πούμε. Η λειψυδρία έχει να κάνει και με τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή με τη διαχείριση. Εκεί, περνάει από το χέρι μας να διορθώσουμε νοοτροπίες και τεχνικές άρδευσης. Χρειάζεται να μην σπαταλάμε νερό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-demno8e1o715?integrationId=40599y14juihe6ly}